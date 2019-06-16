مال وأعمال

قال تقرير شركة «Ofeed» ان الدولار الأميركي استطاع أن يسجل مكاسب خلال الأسبوع الماضي ليتعافى من أدنى مستوياته في أسبوعين والتي سجلها خلال الأسبوع السابق، يأتي هذا على الرغم من التوقعات أن البنك الاحتياطي الفيدرالي في طريقه لخفض أسعار الفائدة.

مؤشر الدولار الذي يقيس أداء العملة الفيدرالية أمام سلة من ست عملات رئيسية سجل ارتفاع خلال الأسبوع الماضي بأكثر من 0.86 في المئة ليسجل أعلى مستوى عند 97.36، وذلك بعد أن وجد الدعم من اقبال المستثمرين على الملاذ الآمن في ظل عدم الاستقرار التجاري في الأسواق العالمية.

أيضا التأثير المباشر للاتفاقية التي تمت بين الولايات المتحدة الأميركية والمكسيك يوم الجمعة الماضي بشأن تراجع الولايات المتحدة عن قرارها بفرض رسوم جمركية على المكسيك لمكافحة الهجرة غير الشرعية من أميركا الوسطى.

ومن جانبه قد وافقت المكسيك على نشر قوة أمنية لمنع تدفق المهاجرين غير الشرعيين من أميركا الوسطى إلى الولايات المتحدة الأميركية.

النزاع التجاري

وتترقب الأسواق العالمية المزيد من التفاصيل حول اتفاقية الولايات المتحدة والمكسيك وما ستؤول إلية التطورات بين البلدين، في ظل ترقب من نوع آخر على جانب النزاع التجاري بين الولايات المتحدة والصين وما ستقتضيه التطورات بينهم من تأثير مباشر على الأسواق العالمية بشكل عام ومستقبل استثمارات المتداولين بشكل خاص.

من ناحية أخرى صرحت الصين على لسان رئيس وزراء خارجيتها يوم الثلاثاء أنها في أتم الاستعداد إلى الرد بحزم على ما يدور في الارجاء من نية الولايات المتحدة الأميركية في تصعيد الحرب التجارية بينهما، فالصين لا تخاف خوضها ولكنها لا تريد هذه الحرب التجارية.

يُذكر أن الولايات المتحدة الأميركية كانت قد صرحت على لسان رئيسها ترامب أن هناك نية في تصعيد خطة رفع الرسوم الجمركية بعد قمة مجموعة العشرين- على ما لا يقل عن 300 مليار دولار للواردات الأميركية من البضائع الصينية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق في نهاية يونيو.

أما عن البيانات الاقتصادية التي صدرت عن الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين عن شهر مايو بنسبة 0.1 في المئة موافق التوقعات وكانت القراءة السابقة بنسبة 0.3 في المئة، كما ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.1 في المئة موافق للقراءة السابقة وكانت القراءة السابقة بنسبة 0.2 في المئة.

مؤشر مبيعات التجزئة عن شهر مايو ارتفع بنسبة 0.5 في المئة وكانت القراءة السابقة بنسبة 0.3 في المئة والتوقعات بنسبة 0.7 في المئة، بينما ارتفع المؤشر الجوهري بنسبة 0.5% موافق للتوقعات والقراءة السابقة.

انكماش اقتصادي

كما أظهرت بيانات من مكتب الإحصاء الوطني الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني سجل انكماشًا يفوق التوقعات في شهر أبريل، ولكنه شهد نموًا خلال الربع.

سجل الناتج المحلي الإجمالي في المملكة المتحدة انخفاضًا بنسبة 0.4 في المئة خلال شهر ابريل، وهو أشد انخفاض شهري منذ مارس 2016، وذلك بعد انكماش بنسبة 0.1 في المئة في مارس.

هذا وقد سجل الاقتصاد البريطاني في الربع من فبراير إلى أبريل نمو بنسبة 0.3 في المئة.

وقال روب كينت سميث، رئيس مكتب الإحصاء الوطني، إن الانخفاض الشهري في إجمالي الناتج المحلي نتج عن «الانخفاض الكبير في إنتاج السيارات، مع عدم اليقين بشأن موعد المغادرة الأصلي للمملكة المتحدة في الاتحاد الأوروبي مما أدى إلى الإغلاقات المخطط لها».

انخفض إنتاج الصناعات التحويلية في المملكة المتحدة بنسبة كبيرة بلغت 3.9 في المئة، وانخفض الإنتاج الصناعي بنسبة 2.7 في المئة، كما انخفض إنتاج البناء بنسبة 0.4 في المئة. كما تقلص إجمالي تجارة السلع إلى 12.1 مليار جنيه في أبريل من عجز معدل بقيمة 15.4 مليار جنيه.

هذا وقد انخفض الجنيه الإسترليني مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي وسجل أدنى مستوى في أسبوعين عند 1.2601 بعد أن افتتح تداولات الأسبوع عند 1.2738.

انتعاش معدلات التضخم

وأعلنت الصين خلال الأسبوع الماضي عن انتعاش معدلات التضخم خلال شهر مايو، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 2.7 في المئة ليوافق التوقعات على المستوى السنوي وكانت القراءة السابقة بنسبة 2.5 في المئة.

أما عن مؤشر أسعار المنتجين السنوي فقد ارتفع بنسبة 0.6 في المئة دون تغير عن التوقعات وكانت القراءة السابقة مرتفعة بنسبة 0.9 في المئة. من جهة أخرى فقد ارتفع مؤشر مبيعات التجزئة السنوي خلال شهر مايو بنسبة 8.6 في المئة وكانت التوقعات بنسبة 8 في المئة والقراءة السابقة بنسبة 7.2 في المئة.

