مال وأعمال

سيقوم البنك المركزي الفيدرالي بالاجتماع هذا الأسبوع لتحديد سعر الفائدة ومسار السياسة النقدية وفقا لأخر المستجدات في الاقتصاد الأميركي، حيث سيتم إصدار أحدث توقعات النمو والتضخم والبطالة الفصلية. من المتوقع أن يصوت أعضاء اللجنة الفيدرالية لصالح الابقاء على سعر الفائدة، ولكن يدخل صانعوا السياسة النقدية هذا الاجتماع بالذات وهم تحت ضغط كبير لخفض سعر الفائدة. تصاعد حدة التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وانتقادات الرئيس دونالد ترامب بخصوص ارتفاع سعر صرف الدولار وتراجع معدلات التضخم في الولايات المتحدة كلها أسباب كافية لخفض سعر الفائدة.

على الرغم من ذلك، تشير التوقعات إلى الابقاء على أسعار الفائدة مع البدء في خفضها في شهر يوليو حيث قد ينتظر الفيدرالي إلى ما بعد قمة مجموعة العشرين في اليابان يومي 28 و29 يونيو، حيث من المتوقع أن يلتقي الرئيس ترامب بالرئيس الصيني شي جين بينغ. في حالة حدوث اية مفاجآت أو تحضير من قبل الفيدرالي للأسواق بخفض سعر الفائدة في الفترة المقبلة، فإن الدولار قد يتأثر سلبا.

أما بالنسبة للتقارير الاقتصادية، فلعل البيانات الأبرز هذا الأسبوع هي مدراء المشتريات الأولي لقطاعي التصنيع والخدمات عن شهر يونيو حيث ستعطي انطباع أولي عن الأنشطة الاقتصادية في الاقتصاد الأكبر في العالم في الربع الثاني من 2019.

تشير التوقعات إلى ارتفاع في حجم أنشطة القطاع الخاص إلى 51.4 في شهر يونيو من 50.9 المسجلة في شهر مايو.

