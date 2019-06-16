مال وأعمال

تراجع الجنيه الاسترليني أمام الدولار في الأسبوع الماضي حيث استمر التأثير السلبي للبريكست إلى جانب صراع القيادة لحزب المحافظين البريطاني. قد تعتمد تحركات الجنيه الإسترليني هذا الأسبوع على آخر تطورات ملف البريكست ولكن سيقوم البنك المركزي البريطاني بالتصويت على سعر الفائدة وإصدار محضر اجتماع السياسة النقدية الذي يحتوي على نتائج تصويت لجنة السياسات على أسعار الفائدة وغيرها من تدابير السياسية النقدية، إلى جانب التعليق على الظروف الاقتصادية التي أثرت على عملية التصويت.

من المتوقع أن يبقي المركزي البريطاني على أسعار الفائدة الحالية ولكن ستنتظر الأسواق أية تلميحات متعلقة بمستقبل سعر الفائدة في خضم حالة التخبط السياسي الحالية. أما بالنسبة لأهم التقارير الصادرة هذا الأسبوع من بريطانيا فهي تقرير التضخم لشهر مايو، خاصة مؤشر أسعار المستهلكين، وتقرير مبيعات التجزئة الذي يعكس بشكل مباشر إنفاق القطاع العائلي.

