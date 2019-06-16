مال وأعمال

تمكن الذهب من استئناف صعوده في الأسبوع المنصرم ليسجل الارتفاع الأسبوعي الرابع على التوالي مستفيدا من تزايد المخاوف السياسية في الشرق الأوسط والبيانات الاقتصادية الضعيفة التي صدرت في كل من الصين والولايات المتحدة.

قفزت أسعار الذهب إلى أعلى مستوى لها في 14 شهر في الأسبوع الماضي، مع الإشارة أنه في حالة صمود السعر فوق مستوى 1350 دولارا للأونصة فإنه قد يدعم مزيد من الارتفاع. هذا الأسبوع، من المحتمل أن تكون حركة الذهب معتمدة على توقعات الفيدرالي لمسار سعر الفائدة والتطورات الأخيرة المتعلقة بالشرق الأوسط.

أما فيما يتعلق بالنفط، فقد تراجعت أسعاره في الأسبوع الماضي، حيث خفضت كل من وكالة الطاقة الدولية ومنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) توقعات الطلب العالمي على النفط لعام 2019 بسبب التأثير المتوقع للنزاعات التجارية.

أيضا ساعد ارتفاع الناتج الأميركي من النفط الخام بمقدار 2.2 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 7 يونيو إلى وضع أسعار الوقود تحت مزيد من الضغط.

قد تشهد مخزونات النفط الأميركية ارتفاع أخر بمقدار 4.4 ملايين برميل في الأسبوع المنتهي في 14 يونيو، وفقا لتوقعات التقرير الحكومي الصادر يوم الأربعاء.

تجدر الإشارة أنه في حالة تزايد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط فإن أسعار النفط قد تجد بعض الدعم.

