مال وأعمال

سيخضع اليورو لاختبارات جدية هذا الأسبوع.

وذلك في ظل صدور بيانات اقتصادية ذات أهمية كبيرة في منطقة اليورو ومع صدور محضر اجتماع السياسة النقدية.

سيركز المستثمرون بشكل كبير على مؤشر مدراء المشتريات التصنيعي والخدمي المركب الأولي في منطقة اليورو، والذي قد يظهر توسعًا في النمو في شهر يونيو إلى 52.0 من 51.8 في مايو.

في حالة وجود تحسن في أداء القطاعين الرئيسين في منطقة اليورو فإن هذا قد يشير إلى تحسن في وتيرة النمو في الربع الثاني، وبالتالي في حالة حدوث ذلك فإنه قد يعطي دفعة قوية لليورو.

يتوقع المحللون كذلك أن تؤكد القراءة النهائية لمؤشر أسعار المستهلكين عن شهر مايو في منطقة اليورو الانخفاض إلى 1.2 في المئة على أساس سنوي بالمقارنة مع القراءة النهائية لشهر أبريل البالغة 1.7 في المئة.

أخيرا وليس أخرا، سيعطي محضر اجتماع السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي نظرة معمقة للظروف الاقتصادية التي أثرت على قرار تحديد أسعار الفائدة.

