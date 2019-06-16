مال وأعمال

حاز منتجع صلالة روتانا على جائزة «أفضل فندق للأسرة العربية» عن العام 2019 وذلك خلال المؤتمر الحادي عشر للملتقى العربي للإعلام السياحي، الذي عقد أخيراً في العاصمة المصرية، القاهرة، بمشاركة ما يزيد على 40 مؤسسة من 13 دولة عربية حيث استطاع «روتانا صلالة» أن يكرّس نفسه وجهة رائدة بالنسبة للسياحة والأسرة العربية في وقت واحد. وقد أثنى أعضاء وخبراء لجنة التحكيم خلال المؤتمر بمزايا ومرافق المنتجع الفاخر ذي الخمس نجوم، والذي يُعد أول فنادق مجموعة «روتانا» في عُمان، وأكبر فندق منفرد في السلطنة من ناحية عدد الغرف. ويضم المنتجع المطل على المحيط الهندي 422 غرفة وجناحاً، موزعة بين البحيرات، والممرات المائية، والقنوات الاصطناعية في مشروع شاطئ صلالة الضخم والمذهل. ويتميز المنتجع بتصميم عمراني أنيق مستوحى من التراث العُماني الغني، حيث تم استخدام الصخور في عملية البناء، واستخدام الحجر أيضاً في تشييد هيكل الأسرّة والطاولات والأرائك، فضلاً عن تزيين المداخل والأقواس الحجرية المصممة باستخدام الطرق التقليدية بنقوش وزخارف عربية بديعة.

ويوفّر هذا النسق المعماري الفاخر فرصة للاسترخاء والتأمل لجميع الضيوف والزوار وخصوصاً مع تصميمه الداخلي الفذّ الذي يتيح لأشعة الشمس التغلغل بين أروقته على مدى اليوم. كما يتميز المنتجع بأسقف عالية، وقبة مركزية مبنية من الطين الأحمر مع نوافذ ذات مشربيات مزخرفة. ويقع منتجع روتانا صلالة الرائع والمفعم بالهدوء والاسترخاء على بعد 25 دقيقة فقط بالسيارة من مطار مدينة صلالة، التي تجذب عشرات آلاف السياح على مدار العام، والذين يستمتعون بمناظرها الطبيعية الخلابة، خصوصاً مع اقتراب موسم فصل الخريف (مطلع شهر يوليو المقبل)، حيث حرارة الطقس المعتدلة والجو الرائع والبديع، بما يتيح لك ولعائلتك قضاء إجازة لا تُنسى.

