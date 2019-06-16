مال وأعمال

أعلنت شركة جي إف إتش العقارية، الشركة التابعة لمجموعة «جي إف إتش» المالية والمختصة بالأنشطة العقارية، عن تدشين المبيعات للوحدات السكنية بمشروعها المتميز «ذا هاربور رو»، مع برنامج سداد حصري يتيح للمشترين شراء العقار الذي طالما حلموا بامتلاكه، في أفضل المواقع ذات الإطلالة البحرية الساحرة في مملكة البحرين، فيما يواصل المشروع تقدمه على جميع مستويات الأعمال الرئيسة. كما ستقدم جي إف إتش العقارية عروضاً لزوار «الأفنيوز» من خلال منفذها الواقع في قلب المجمع.

يقع مشروع «ذا هاربور رو» في مرفأ البحرين المالي في قلب مدينة المنامة، وعلى مقربة المراكز التجارية الرئيسة بالمدينة وكذلك مواقع الترفيه والجذب السياحي. يتكون المشروع من ستة مبان، موزعة على جانبين، الجانب الغربي والجانب الشرقي، من بينها 4 مبان سكنية تضم 322 وحدة سكنية فاخرة، بينما سيخصص المبنيين الآخرين لفندق من فئة الخمس نجوم بالإضافة إلى 150 شقة فندقية.

لقد تم فعليا طرح الوحدات للبيع، مع برنامج تمويل حصري للشقق الفاخرة المشيدة على أحدث طراز، والتي تشمل شقق استوديو، شقق بغرفة نوم واحدة وشقق بغرفتي نوم، بالإضافة إلى بيوت «بنتهاوس» فاخرة مع برك سباحة خاصة. سوف يستحق سداد القسط الأول بنسبة 15 في المئة بعد 14 يوما من تاريخ الحجز، بينما يستحق سداد القسط الثاني بنسبة 15 في المئة عند التسليم، وسيتم سداد نسبة 70 في المئة المتبقية على 60 قسطا شهريا متساويا.

تعليقا على ذلك، صرح السيد ليث المعمار، الرئيس التنفيذي بالوكالة لشركة جي إف إتش العقارية بقوله: «يسعدنا الإعلان عن التقدم المستمر لسير العمل بمشروع ذا هاربور رو، مما يتيح لنا طرح الوحدات السكنية بهذا المشروع الفاخر للبيع مع برنامج سداد بمزايا رائعة للمشترين.

