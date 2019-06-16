مال وأعمال

حلل تقرير الشال ما أعلنه بنك الكويت الدولي «KIB» من نتائج أعماله للربع الأول من العام الحالي، والتي تشير إلى أن صافي ربح البنك (بعد خصم الضرائب) بلغ نحو 6.28 ملايين دينار ، بانخفاض مقداره 1.45 مليون دينار نسبته نحو 18.7 %، مقارنة بنحو 7.73 ملايين دينار للفترة ذاتها من عام 2018.

ويعزى هذا الانخفاض في مستوى الأرباح الصافية، إلى انخفاض الإيرادات التشغيلية مقابل ارتفاع المصروفات التشغيلية. وعليه، انخفض الربح التشغيلي للبنك بنحو 1.11 مليون دينار ، ليصل إلى 8.75 ملايين دينار مقارنة بنحو 9.86 ملايين دينار. وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية للبنك بنحو 294 ألف دينار أو بنسبة

1.7 %، وصولاً إلى نحو 17.02 مليون دينار مقارنة مع نحو 17.32 مليون دينار للفترة نفسها من عام 2018، وذلك نتيجة انخفاض بند صافي إيرادات التمويل بنحو 131 ألف دينار أو بنحو 1 %، وصولاً إلى نحو 13.43 مليون دينار ، مقارنة بنحو 13.56 مليون دينار. وانخفض أيضاً، بند صافي الربح الناتج من صرف العملات الأجنبية بنحو 311 ألف دينار ، وصولاً إلى 192 ألف دينار مقارنة بنحو 503 آلاف دينار. بينما ارتفع بند إيرادات استثمارات بنحو 162 ألف دينار ، وصولاً إلى نحو 769 ألف دينار مقارنة بنحو 607 آلاف دينار.

المصروفات التشغيلية

وارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية بنحو 816 ألف دينار أو بنسبة 10.9 %، وصولاً إلى نحو 8.27 ملايين دينار مقارنة مع نحو 7.45 ملايين دينار للفترة نفسها من عام 2018، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية. وبلغ إجمالي المخصصات نحو 2.17 مليون دينار ، أي بارتفاع بلغت نسبته 22.7 % أو نحو 402 ألف دينار ، مقارنة بنحو 1.77 مليون دينار. وذلك يفسر انخفاض هامش صافي الربح، حيث بلغ نحو 25.6 % بعد أن كان عند نحو 37.6 % خلال الفترة المماثلة من عام 2018. وتشير البيانات المالية للبنك إلى أن إجمالي الموجودات سجل ارتفاعاً بلغ قدره 79 مليون دينار ونسبته 3.6 %، ليصل إلى نحو 2.248 مليار دينار مقابل نحو 2.169 مليار دينار في نهاية عام 2018، وارتفع بنحو 271.9 مليون دينار أو ما نسبته 13.8 % عند المقارنة بالفترة نفسها من عام 2018 حين بلغ نحو 1.976 مليار دينار . وارتفع بند مديني تمويل بنحو 30.7 مليون دينار أي نحو

1.9 %، ليصل إلى نحو 1.636 مليار دينار ( %72.8 من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 1.606 مليار دينار (74 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2018، وارتفع بنحو 20.8 % أو نحو 281.9 مليون دينار، مقارنة بنحو 1.355 مليار دينار (68.6 % من إجمالي الموجودات) في الفترة.

إجمالي الودائع

وبلغت نسبة إجمالي مديني تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 85.2 % مقارنة بنحو 81.8 %. وارتفع أيضاً، بند المستحق من البنوك بنحو 61.7 مليون دينار أو نحو 19.5 % وصولاً إلى 377.4 مليون دينار (16.8% من إجمالي الموجودات)، مقارنة بنحو 315.7 مليون دينار (14.6 % من إجمالي الموجودات) في نهاية عام 2018، ولكنه انخفض بنحو 17.9 مليون دينار أو نحو 4.5 %، مقارنة بنحو 395.2 مليون دينار ( %20 من إجمالي الموجودات) في الفترة نفسها لعام 2018.

وتشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 82.5 مليون دينار أي ما نسبته 4.4 % لتصل إلى نحو 1.974 مليار دينار ، مقارنة بنحو 1.892 مليار دينار بنهاية عام 2018. وحققت ارتفاعاً بنحو 261.1 مليون دينار ، أي بنسبة نمو 15.2 % عند المقارنة بما كان عليه ذلك الإجمالي في نهاية الربع الأول من العام الفائت. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 87.8 % مقارنة بنحو 86.7 %.

مؤشرات ربحية

وتشير نتائج تحليل البيانات المالية المحسوبة على أساس سنوي إلى أن جميع مؤشرات ربحية البنك قد انخفضت مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، إذ انخفض مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 9.2 % مقارنة بنحو 11.9 %. وانخفض أيضاً، مؤشر العائد على معدل الموجودات البنك (ROA) إلى نحو 1.1 % مقارنة مع نحو 1.6 %. وانخفض العائد على معدل رأسمال البنك (ROC) إلى نحو 24.2 % مقارنة بنحو 29.8 %، وكذلك انخفضت ربحية السهم (EPS) إلى نحو 6.40 فلوس مقارنة بنحو 7.93 فلوس. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ الربحية (P/E) نحو 12.4 ضعفاً مقارنة مع نحو 7.3 أضعاف، وتحقق ذلك نتيجة ارتفاع السعر السوقي للسهم وبنسبة 37.2 % مقارنة بمستوى سعره في نهاية مارس 2018، مقابل انخفاض لربحية السهم الواحد (EPS) بنحو 19.3 % عن مستواها في نهاية مارس 2018. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.2 مرة مقارنة مع 0.9 مرة في الفترة نفسها من العام السابق.

