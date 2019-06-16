مال وأعمال

تطرق تقرير «الشال» إلى آخر البيانات المتوفرة في وزارة العدل -إدارة التسجيل العقاري والتوثيق- (بعد استبعاد كل من النشاط الحرفي ونظام الشريط الساحلي) والتي تشير إلى انخفاض في سيولة سوق العقار في مايو 2019 مقارنة بسيولة أبريل 2019، حيث بلغت جملة قيمة تداولات العقود والوكـالات لشهر مايو نحو 238.2 مليون دينار ، وهي قيمة أدنى بما نسبته -34.8 في المئة عن مستوى سيولة شهر أبريل 2019 البالغة نحو 365.1 مليون دينار ، وكذلك أدنى بما نسبته -14.5 في المئة مقارنة مع سيولة مايو 2018، عندما بلغت السيولة آنذاك نحو 278.5 مليون دينار.

وتوزعت تداولات مايو 2019 ما بين نحو 225.4 مليون دينار عقوداً، ونحو 12.8 مليون دينار وكالات. وبلغ عدد الصفقات العقارية لهذا الشهر 580 صفقة، توزعت ما بين 560 عقوداً و20 وكالات. وحصدت محافظة الأحمدي أعلى عدد من الصفقات بـ 250 صفقة وممثلة بنحو 43.1 في المئة من إجمالي عدد الصفقات العقارية، تليها محافظة حولي بـ 97 صفقة وتمثل نحو 16.7 في المئة، في حين حظيت محافظة الجهراء على أدنى عدد من الصفقات بـ 32 صفقة ممثلة بنحو 5.5 في المئة.

وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الخاص نحو 107 ملايين دينار ، منخفضة بنحو -44.3 في المئة مقارنة مع أبريل 2019 عندما بلغت نحو 192.2 مليون دينار، وانخفضت نسبة مساهمتها إلى نحو 44.9 في المئة من جملة قيمة تداولات العقار مقارنة بما نسبته 52.6 في المئة في أبريل 2019. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات السكن الخاص خلال آخر 12 شهراً نحو 127.4 مليون دينار ، أي أن قيمة تداولات شهر مايو 2019 أدنى بما نسبته -16 في المئة مقارنة بالمعدل. وانخفض عدد الصفقات لهذا النشاط إلى 313 صفقة مقارنة بـ 595 صفقة في أبريل 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الخاص نحو 342 ألف دينار مقارنة بنحو 323 ألف دينار في أبريل 2019، أي بارتفاع بحدود 5.9 في المئة. وبلغت قيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري نحو 94.5 مليون دينار أي بانخفاض بنحو -31.1 في المئة مقارنة بشهر أبريل 2019 حين بلغت نحو 137.2 مليون دينار ، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 39.7 في المئة مقارنة بما نسبته 37.6 في المئة. وبلغ المعدل الشهري لقيمة تداولات نشاط السكن الاستثماري خلال 12 شهراً نحو 123.8 مليون دينار ، أي أن قيمة تداولات شهر مايو أدنى بما نسبته -23.7 في المئة مقارنة بمعدل آخر 12 شهراً. وانخفض عدد صفقاته إلى 147 صفقة مقارنة بـ 174 صفقة في أبريل 2019، وبذلك بلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة لنشاط السكن الاستثماري نحو 643 ألف دينار مقارنة بنحو 788 ألف دينار في أبريل 2019، أي بانخفاض بحدود -18.5 في المئة.

وارتفعت قيمة تداولات النشاط التجاري إلى نحو 36.7 مليون دينار ، أي ارتفعت بنحو 2.7 في المئة مقارنة مع أبريل 2019 حين بلغت نحو 35.7 مليون دينار ، وارتفعت مساهمتها من جملة السيولة إلى نحو 15.4 في المئة مقارنة بما نسبته 9.8 في المئة.

