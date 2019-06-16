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مال وأعمال

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ارتفاع مبيعات الأفراد وانخفاض مشترياتهم في البورصة


تناول تقرير الشال التقرير الصادر عن الشركة الكويتية للمقاصة حول «حجم التداول في السوق الرسمي طبقاً لجنسية المتداولين» عن الفترة من 01/01/2019 إلى 31/05/2019،. وأفاد التقرير إلى أن الأفراد لا يزالون أكبر المتعاملين ونصيبهم إلى انخفاض، أي باتجاه ارتفاع مبيعاتهم وانخفاض مشترياتهم، إذ استحوذوا على 46 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (40.1 % للشهور الخمسة الأولى 2018) و40.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (40.8 % للشهور الخمسة الأولى 2018). وباع المستثمرون الأفراد أسهماً بقيمة 1.511 مليار دينار ، كما اشتروا أسهماً بقيمة 1.318 مليار دينار ، ليصبح صافي تداولاتهم الأكثر بيعاً وبنحو 192.510 مليون دينار. وثاني أكبر المساهمين في سيولة السوق هو قطاع المؤسسات والشركات ونصيبه إلى ارتفاع مشترياته وانخفاض مبيعاته، فقد استحوذ على 31.8 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة
(28.6 % للفترة نفسها 2018) و20.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (25.9 % للفترة نفسها 2018)، وقد اشترى هذا القطاع أسهماً بقيمة 1.044 مليار دينار ، في حين باع أسهماً بقيمة 670.885 مليون دينار ، ليصبح صافي تداولاته الوحيد شراءً وبنحو 373.359 مليون دينار. وثالث المساهمين هو قطاع حسابات العملاء (المحافظ)، فقد استحوذ على 26.2 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة ( %19.1 للفترة نفسها 2018) و21.7 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (20.5 % للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 862.759 مليون دينار ، فـي حيـن اشتـرى أسهمـاً بقيمة 714.870 مليون دينار ، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 147.889 مليون دينار. وآخر المساهمين في السيولة هو قطاع صناديق الاستثمار، فقد استحوذ على 7.4 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة ( %15 للفترة نفسها 2018) و6.4 % مـن إجمالـي قيمة الأسهم المُشتراة ( %10 للفترة نفسها 2018)، وقد باع هذا القطاع أسهماً بقيمة 243.128 مليون دينار ، في حين اشترى أسهماً بقيمة 210.167 ملايين دينار ، ليصبح صافي تداولاته بيعاً وبنحو 32.960 مليون دينار.
ومن خصائص بورصة الكويت استمرار كونها بورصة محلية، فقد كان المستثمرون الكويتيون أكبر المتعاملين فيها، إذ باعوا أسهماً بقيمة 2.797 مليار دينار ، مستحوذين بذلك على 85.1 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة ( %81.9 للفترة نفسها 2018)، في حين اشتروا أسهماً بقيمة 2.465 مليار دينار مستحوذين بذلك على 75 % من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة (80.4 % للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الوحيدون بيعاً بنحو 332.358 مليون دينار ، وهو مؤشر على استمرار ميل المستثمر المحلي إلى خفض استثماراته في البورصة المحلية.
وبلغت نسبة حصة المستثمرين الآخرين من إجمالي قيمة الأسهم المُشتراة نحو 19.9 % (14.5 % للفترة نفسها 2018)، واشتروا ما قيمته 653.257 مليون دينار ، في حين بلغت قيمة أسهمهم المُباعة نحو 328.459 مليون دينار ، أي ما نسبته 10 % من إجمالي قيمة الأسهم المُباعة (% 11.3 للفترة نفسها 2018)، ليبلغ صافي تداولاتهم الأكثر شراءً بنحو 324.798 مليون دينار ، أي أن ثقة المستثمر الخارجي إلى إزدياد في البورصة المحلية، وذلك مؤشر على زيادة شهية المستثمرين من خارج إقليم الخليج بعد الإصلاحات الأخيرة.


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