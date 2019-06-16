النفط و الغاز

كارويزاوا (اليابان) - «رويترز»: قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إنه يأمل بأن يتمكن منتجو النفط من تحقيق التوازن في السوق النفطية قبل العام المقبل. وقال للصحافيين على هامش اجتماع لوزراء الطاقة والبيئة في مجموعة العشرين بمدينة كارويزاوا اليابانية عندما سئل عن الوضع الحالي لسوق النفط «نأمل بأن نحقق توازن السوق قبل العام المقبل. إننا نعمل على ذلك». وكان الفالح قد قال في وقت سابق من الشهر الحالي بأن منظمة أوبك على وشك الاتفاق على تمديد اتفاق بشأن خفض إمدادات النفط إلى ما بعد يونيو على الرغم من أنه مازالت هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات مع الدول غير الأعضاء في أوبك والتي تشكل جزءا من اتفاق الانتاج.

صعد النفط حوالي 1 في المئة بعد هجمات على ناقلتين نفطيتين في خليج عُمان هذا الأسبوع أثارت مخاوف من تعطلات محتملة للإمدادات لكن الأسعار تنهي الأسبوع على خسارة بفعل مخاوف من أن نزاعات تجارية ستقوض الطلب العالمي على النفط.

وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت جلسة التداول مرتفعة 70 سنتا، أو 1.1 في المئة، لتسجل عند التسوية 62.01 دولارا للبرميل. وزادت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط 23 سنتا، أو 0.4 في المئة، لتغلق عند 52.51 دولارا للبرميل.

لكن برنت ينهي الأسبوع على خسارة بحوالي 2 في المئة في رابع هبوط أسبوعي على التوالي بينما بلغت خسائر الخام الأميركي على مدار الأسبوع 3 في المئة. ودفعت الهجمات التي وقعت بالقرب من إيران ومضيق هرمز أسعار النفط بما يصل إلى 4.5 في المئة يوم الخميس.

وكانت هذه المرة الثانية في شهر التي تتعرض فيها ناقلات لهجمات في أهم منطقة لإمدادات النفط في العالم في ظل تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران. وألقت واشنطن بالمسؤولية في هجمات الخميس على إيران، وهو ما قوبل بنفي وانتقادات من طهران.

وتتصاعد التوترات في الشرق الأوسط منذ قرر الرئيس الأميركي انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق نووي عالمي أُبرم مع إيران في 2015 وأعاد فرض عقوبات على طهران مستهدفا صادراتها النفطية على وجه الخصوص.

وخفضت أوبك أمس الخميس توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط بسبب النزاعات التجارية وأشارت إلى مخاطر لتراجع أكبر وهو ما يبرر تمديد قيود على الإمدادات حتى نهاية 2019.

ومن المقرر أن تجتمع المنظمة وحلفاؤها في الأسابيع المقبلة لاتخاذ قرار بشأن الإبقاء على قيود الإمدادات. ويشعر بعض الأعضاء في المنظمة بالقلق إزاء تراجع الأسعار على نحو حاد، على الرغم من مطالبة الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالتحرك لخفض سعر النفط.

وقالت أوبك في تقرير شهري نُشر يوم الخميس إن الطلب العالمي على النفط سيزيد 1.14 مليون برميل يوميا هذا العام، أو ما يقل 700 ألف برميل يوميا عن التقديرات السابقة.

وخفضت وكالة الطاقة الدولية أيضا توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذا العام بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 1.2 مليون برميل يوميا مشيرة إلى آفاق قاتمة للتجارة العالمية.

لكن الوكالة التي مقرها باريس قالت إنها تتوقع أن يقفز نمو الطلب إلى 1.4 مليون برميل يوميا في 2020.

