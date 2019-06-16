النفط و الغاز

«رويترز»: أكدت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية في بيان عودة إمدادات الغاز الطبيعي إلى الشركة الليبية النرويجية للأسمدة (لايفكو) وتوقعت استئناف العمل في مصنع الشركة قريبا. وتابع البيان «اتفق المساهمون في شركة لايفكو على عدد من الإجراءات التي من شأنها أن تضمن استمرارية العمليات وحماية وظائف العاملين بها بما في ذلك استئناف إمدادات الغاز، وستتولى المؤسسة الوطنية للنفط تسويق منتجات الأمونيا واليوريا». كانت شركة لايفكو قد تأسست عام 2009 كمشروع مشترك تمتلك فيه شركة يارا حصة قدرها 50 في المئة فيما تملك كل من المؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار حصة تبلغ 25 في المئة.

