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النفط و الغاز

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كوريا الجنوبية توقف واردات النفط الإيراني


سول - «رويترز»: أظهرت بيانات من هيئة الجمارك الكورية أن كوريا الجنوبية أوقفت كل واردات النفط الخام من إيران في مايو مع انتهاء الاستثناءات من العقوبات الأميركية على إيران في بداية الشهر الماضي . وكانت كوريا الجنوبية،خامس أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، من بين الدول التي منحتها الولايات المتحدة اعفاءات لمدة ستة أشهر في نوفمبر من العام الماضي واستأنفت استيراد النفط الإيراني ابتداء من يناير من هذا العام بعد توقف استمر أربعة أشهر. وأظهرت بيانات الجمارك أن واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام الإيراني خلال الفترة من يناير إلى مايو بلغت 3.87 ملايين طن أو 187179 برميلا يوميا مقابل 5.45 ملايين طن خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكان مشترو النفط الكوريون الجنوبيون يستوردون المكثفات من إيران بشكل أساسي.
وقالت شركة إس كيه انوفيشن، التي تملك إس.كيه إينرجي وهي أكبر مصفاة للنفط في كوريا الجنوبية وشركة إس. كيه إنتشون للبتروكيماويات، في أواخر مايو أ إنها استبدلت المكثفات الإيرانية بنفط خام من مصادر أخرى من بينها قطر وروسيا. وتراجع إجمالي واردات كوريا الجنوبية من النفط الخام بنسبة 11.1 في المئة إلى 11.27 مليون طن أو 2.65 مليون برميل يوميا.
وأظهرت البيانات ارتفاع شحنات النفط من السعودية، أكبر مورد للنفط الخام لكوريا الجنوبية.


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