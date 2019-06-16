وطن النهار

أكد وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري أهمية فوز عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين دهيران أبا الخيل بمقعد في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين التي أجريت في تونس.

جاء ذلك في بيان عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات التي نظمت على هامش المؤتمر الـ 30 للاتحاد (يعقد للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا) واختتم أعماله تحت شعار (مؤتمر تونس.. من أجل صحافة حرة).

وقال الجبري إن فوز الكويت بهذا المقعد للمرة الثانية على التوالي يعد إنجازا يجسد الاهتمام والحرص على النهوض بالصحافة والإعلام بجميع وسائله. وأضاف أن حصول أبا الخيل على 225 صوتا من أصل 260 شاركت في هذه الانتخابات يعد مكسبا جديدا للكويت كونها «أول دولة خليجية تحصل على هذا المنصب الرفيع في الاتحاد الدولي للصحافيين». ورأى أن هذا الفوز جاء «بفضل من الله ثم بالجهود الكبيرة والمقدرة التي قام بها أبا الخيل إضافة إلى دعم جمعية الصحافيين التي تتعاون كمؤسسة من مؤسسات المجتمع المدني مع وزارة الإعلام التي بدورها لا تألو جهدا في تسخير جميع إمكاناتها لكل ما يخدم الكويت ويرفع اسمها في جميع المحافل الدولية». وذكر الجبري إن الحرص على النهوض بالمجال الإعلامي يعد تأكيدا على صواب الرؤية الاستشرافية للقيادة السياسية العليا ممثلة في سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء. وأعرب عن خالص تمنياته بأن تكلل كل الجهود التي تبذل لما فيه خير ورفعة وازدهار الكويت في ضوء القيادة السياسية الحكيمة. وشاركت جمعية الصحافيين الكويتية في المؤتمر الذي شهد مشاركة 300 قيادي نقابي بوفد ضم أمين الصندوق جاسم كمال وعضوي مجلس الإدارة دهيران أبا الخيل وعويد الصليلي. وكان عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين دهيران أبا الخيل فاز في انتخابات اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين التي عقدت خلال المؤتمر الـ 30 للاتحاد الدولي للصحافيين الذي تستضيفه تونس. وتوجه أمين صندوق جمعية الصحافيين الكويتية ورئيس الوفد الكويتي جاسم كمال في تصريح لـ «كونا» بأسمى التهاني لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بفوز جمعية الصحافيين بمقعد في اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين. وقال كمال إن «عضو مجلس إدارة جمعية الصحافيين الزميل دهيران أبا الخيل حصل على 225 صوتا من أصل 260 صوتا شاركت في الانتخابات»، معتبرا أن هذا الانجاز يسجل للكويت وللصحافة الكويتية ويعكس ما تتمتع به من سمعة عالمية كمنارة في المنطقة لحرية التعبير والمسؤولية. وأضاف «ها هي (الكويت) اليوم وللمرة الثانية على التوالي تفوز بمقعد في أمانة أكبر منظمة عالمية للصحافيين».

وشدد على أن هذا الانجاز لجمعية الصحافيين يحمل جميع الصحافيين بالكويت مسؤولية مضاعفة لمواصلة دورهم الإعلامي الريادي في المنطقة والعالم ككل متوجها بالشكر للمجموعة العربية بالاتحاد الدولي للصحافيين وللسفير الكويتي لدى تونس علي الظفيري على دعمهم الكبير للترشح الكويتي. من جهته، قال أبا الخيل لـ (كونا) ان «هذا الفوز يسجل لجمعية الصحافيين وللصحافة الكويتية ودورها التاريخي الذي مارسته على مر العصور والنجاحات التي حققتها على المستوى الخليجي والعربي والعالمي اليوم بفوزها بمقعد ضمن أكبر منظمة عالمية للصحافيين». وأكد أن «هذا النجاح ما كان لولا السمعة الطيبة والعلاقات الوطيدة التي تتمتع بها الكويت مع باقي الدول وفي مقدمتها الأشقاء العرب والتضامن العربي داخل الاتحاد الدولي للصحافيين الذي مكن من وصول ستة ممثلين عرب الى مقاعد اللجنة التنفيذية والى رئاسة الاتحاد لأول مرة ممثلة في المغربي يونس مجاهد». وفي السياق ذاته هنأ السفير علي الظفيري الوفد الكويتي لنجاحه في الفوز بمقعد باللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي للصحافيين، مشيرا إلى أن هذا الانجاز يعكس المكانة المرموقة والسمعة الجيدة اللتين تتمتع بهما الصحافة الكويتية على الساحتين العربية والدولية.

واختتمت أعمال المؤتمر الـ 30 للاتحاد الدولي للصحافيين الذي عقد لأول مرة بالشرق الأوسط وأفريقيا تحت شعار (مؤتمر تونس.. من أجل صحافة حرة) بمشاركة 300 قيادي نقابي يمثلون 600 ألف صحافي. وشاركت جمعية الصحافيين الكويتية في المؤتمر بوفد ضم كلا من أمين صندوق الجمعية جاسم كمال وعضوي مجلس الادارة دهيران أبا الخيل وعويد الصليلي.

