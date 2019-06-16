وطن النهار

أكد سفير الكويت لدى رومانيا طلال الهاجري حرص الكويت على تعزيز العلاقات الثقافية والفنية مع رومانيا لاسيما وهي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد الاوروبي.

جاء ذلك في تصريح لـ«كونا» بمناسبة مشاركة فرقة المسرح الشعبي الكويتي الاثنين المقبل في مهرجان (سيبيو) الدولي للمسرح شمال العاصمة بوخاريست.

واوضح ان هناك أكثر من ثلاثة آلاف فنان من 73 دولة يشاركون في هذا المهرجان في نسخته الـ26 مشيرا الى انه سيتم تنظيم نحو 540 حدثا فنيا في مختلف المناطق في رومانيا.

وقال السفير الهاجري ان مشاركة الكويت في هذا المهرجان ستسهم بتعزيز التواصل الثقافي والتقارب بين الدول والشعوب الصديقة.

ويستمر مهرجان (سيبيو) الدولي للمسرح على مدى عشرة ايام بمشاركة عدد كبير من الفنانين من مختلف دول العالم.

وتتضمن فعاليات المهرجان عروضا مسرحية وحفلات موسيقية في المواقع التاريخية وانشطة وورش عمل فنية اضافة عقد محاضرات فنية ثقافية. ويضم الوفد الكويتي 16 عضوا من فرقة المسرح الشعبي من ممثلين ومخرجين وفنيي اضاءة وموسيقى وانتاج وهو يمثل المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. وسيشارك الوفد في عرض مسرحية (يوميات ادت الى الجنون) من اعداد واخراج يوسف الحشاش خلال المهرجان على نحو 70 ألف مشاهد في مناطق عدة.

