وطن النهار

البندقية (إيطاليا) - «كونا»: انطلقت في مدينة البندقية الايطالية أول من أمس فعاليات احتفالية (قلب الثقافة) بافتتاح معرض أقامه مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي الكويتي يضم أعمالا إبداعية لفنانين كويتيين. وأقام المعرض ممثلة عمدة البندقية ومستشارة الثقافة والفنون باولا مار وقنصل الكويت العام في ميلانو وشمال ايطاليا عبد الناصر بوخضور ومدير عام العلاقات الدولية بحكومة اقليم فينيتو الايطالي دييغو فيكياتو وذلك في احتفالية كبيرة بقصر (سكوليتا دي باتيورو) العريق تحت عنوان (راودني حلم أني كنت في الكويت). وقد شهدت الاحتفالية التي تتزامن مع المعرض الدولي للفنون في بينالي البندقية 2019 حضورا حاشدا لممثلي حكومة الاقليم وبلدية العاصمة البندقية وحضورا حافلا من الفنانين والنقاد والمثقفين والاعلاميين وجمهور ورواد الفن من جنسيات مختلفة. وعرض المعرض الأول من نوعه في البندقية مجموعة منتقاة من لوحات تصويرية ومكونات ومشغولات من أعمال ثلاثة من ستة من الفنانات والفنانين الكويتيين المعاصرين من خريجي برنامج (الفنان المقيم) التابع لمركز الفنون الجميلة بالمركز. وخصصت المرحلة الأولى من المعرض حتى شهر أغسطس المقبل للأعمال الابداعية للفنانة زهرة مروان التي استوحى عنوان المعرض من احدى رسوماتها بجانب الفنانين أماني الثويني ومحمود شاكر بينما ستخصص المرحلة الثانية من سبتمبر حتى نوفمبر المقبلين لأعمال الفنانين أحمد مقيم وخالد النجدي ونصير بهبهاني. وشدد بوخضور في كلمته الافتتاحية على أن افتتاح المعرض في البندقية يكسبه قيمة وثراء بانطلاقه من مدينة البندقية بؤرة الاشعاع الفني والثقافي في إطار تاريخي وحضاري فريد ما كان سببا لاختيارها لمد هذا الجسر الثقافي الحي نحو مدينة مشبعة بالإلهام.

وحيا القنصل مبادرة مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي الهادفة ضمن دور المركز المحفز في اطلاق وصقل المواهب ليكون كما أراد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الآحمد الجابر الصباح حفظه الله صرحا عالميا عاليا للثقافة والعلوم والفنون وبوتقة للتلاقي الانساني وترسيخ قيم السلام. من جانبها عبرت ممثلة عمدة البندقية باولا مار عن ترحيب المدينة العائمة باحتضان هذا المعرض الذي نال اعجابا واقبالا واضحين بالمستوى الابداعي للفنانين الشبان وخاصة الحضور النسائي الذي يعكس الروح الحضارية للكويت وأبنائها. وأكدت مسؤولة الثقافة أن هذه المبادرة تضع حجر زاوية مشجعا وواعدا لبناء جسر وعلاقات تحالف ثقافية بين البندقية بوابة أوروبا التاريخية نحو الشرق وبين الكويت صاحبة المكانة الريادية في احتضان الثقافة ورعاية الفنون والفنانين.

وقالت أميرة الشعلان المشرفة على الفعالية في تصريح لـ«كونا» إن المعرض هو أول مبادرات مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي الخارجية وهي تتيح للفنانين المبدعين الكويتيين المشاركين الوقت والمساحة والدعم الاحترافي كي يطوروا أعمالهم وإبداعاتهم وابتكار أفكار جديدة تطبيقا لسياسة وجهود المركز في دعم وتنمية المواهب الشابة. وأضافت ان المبادرة التي تحقق التقاء ثقافيا رفيع المستوى والدلالة يبرز كذلك واقع النهضة الثقافية الفنية بأشكالها المتنوعة في الكويت ودور (مركز الشيخ عبد الله السالم الثقافي) كركيزة رئيسية في هذه النهضة كونه بؤرة اشعاع عصرية وبوتقة تفاعل متعدد الأبعاد.

وأكدت أن هذه المنصة المهمة تعزز كذلك الفرص المتاحة أمام المبدعين من الكويت من خلال برنامج زيارات مخطط للنهل من معارف وخبرات الفنانين في ايطاليا كما تجذب الاهتمام العالمي بأعمالهم الفنية وتسمح بالحوار مع النقاد الفنيين والمعنيين بشؤون الفن وبالتفاعل مع رواد البندقية من فنانين يقبلون عليها من أنحاء العالم.

وهيمن على المعرض التنوع الثري بين الأشكال والأساليب والمواضيع التي جسدتها أعمال الفنانين الثلاثة في طرقهم وممارساتهم التعبيرية المتمايزة بفضل مهارة خلاقة مزجوا وزاوجوا فيها خلفياتهم الثقافية الأصلية بإبداع أصيل ومعاصر. واتسمت أعمال الفنانة التشكيلية الصغيرة زهرة مروان اللافتة بالقدرة على تطويع الأشياء وتحويل الأمور إلى أعمال فنية مبسطة وخفيفة تعكس تجربتها الشخصية الفريدة في مواجهة أشكال الظلم الاجتماعي وتاريخها في مغادرة الكويت التي تبرز جماليات الثقافة والعادات والهوية الكويتية.

وتميزت أعمال أماني الثويني الفنية باستخدام وسائل الإعلام والأشكال ثنائية الأبعاد تعطي بصمة مميزة على وسائل التعبير الفني فتخوض في عدد من القضايا الاجتماعية والسياسية اذ تمكنت من مزج الحكايات والرموز بتأويلاتها الثقافية المختلفة.

واعتمد محمود شاكر مهارات الكاتب والروائي عبر أساليبه ووسائطه السردية في تسليط الضوء على هويات الناس والخوض في مشاعرهم التي ترسمها ملامحهم بلغة الضوء والظلال من خلال التصوير الفوتوغرافي والفيديو والتصميم ومختلف تقنيات الرسم. وقد ضم الوفد الكويتي المنظم المسؤولة من مركز الشيخ عبد الله السالم أميرة الشعلان والمهندسة نغمة العثمان ومن مركز الفنون الجميلة لوجين الهقهق ومن العلاقات العامة فهد الشراح.

