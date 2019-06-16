وطن النهار

قدمت غطاء الرحمة وبتمويل اهل الخير من الكويت عشرات المشاريع الرمضانية والتي استفاد منها اكثر من ربع مليون انسان في اليمن تنوعت المشاريع لتشمل توزيع التمور ووجبات الافطار على الصائمين من النازحين والفقراء في اكثر المناطق اليمنية حاجة وفقرا، كما شملت المشاريع اغاثة مخيمات النازحين في الساحل التهامي ومحافظة اب، حيث قدمت لهم السلات الغذائية والخيام والفرش والادوات المنزلية ومختلف المساعدات ضمن مشاريع الايواء الخاصة بالنازحين.

وكان لمشاريع حفر الآبار وتوفير الماء للمناطق المحتاجة نصيب من مشاريع غطاء الرحمة خلال رمضان، كما استفاد عشرات الآلاف من مشروع توزيع الخبز ومشروع توزيع الاعانات النقدية للمرضى والمحتاجين.

اختتم غطاء الرحمة عطاءه بدعوة اهل الكويت بتوفير كسوة العيد لاكثر من الف طفل وطفلة، كما وزعت حلويات العيد على مئات الاسر اليمنية لتكتمل بذلك بهجتهم.

