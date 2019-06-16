وطن النهار

اكدت وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري موافقة مجلس الوزراء على عقد صيانة مختلف الطرق في منطقة الرميثية، لافتة الى ان العقد يشمل توسعة وتطوير شارع ناصر المبارك بتحويله الى 3 حارات واضافة مخرج لطريق الفحيحيل نظرا لاهميته لقاطني منطقة الرميثية.

واضافت في تصريح صحافي خلال جولة ميدانية لمنطقة الرميثية بدعوة من النائب صلاح خورشيد ان الوزارة تعمل حاليا على استكمال الاوراق مع المقاول وتقديم كفالته المالية لتوقيع العقد خلال الشهر الحالي لانطلاق الاعمال في المنطقة، موضحة ان هذا العقد يأتي ضمن الخطة الشاملة لاصلاح الطرق في الكويت والتي ستشمل عقود صيانة في مختلف المحافظات الى جانب اوامر تغييرية تمت الموافقة على موازنتها المالية من خلال عقود صيانة حالية لتعديل خلطة الاسفلت التي كانت منصوص عليها بالعقود السابقة بما يتوافق وخطة العمل التي تم اعتمادها مؤخرا وتم عرضها بمجلس الامة.

ولفتت الى ان صيانة الطرق السريعة مثل طريق الملك فهد والدائري السادس وغيرها تسير حسب الجدول الزمني والخطة المعدة لها بالتعاون بين هيئة الطرق والادارة العامة للمرور المعنية باغلاق الحارات خلال اعمال الصيانة، مبينة ان هذه الاعمال خفت وتيرتها خلال شهر رمضان نظرا لزحمة الشوارع وخصوصية الشهر الكريم الامر الذي دفع ادارة المرور للتنسيق مع هيئة الطرق بالعمل خلال فترة اجازة نهاية الاسبوع فقط.

من جهته ثمن النائب صلاح خورشيد تفاعل وزيرة الاشغال وتلبية الدعوة للوقوف على احوال الطرق في منطقة الرميثية، موضaحا ان الوزارة اكملت تجهيز واعداد المستندات اللازمة لعقد صيانة طرق الرميثية الداخلية او الرئيسة.

وبين ان وزيرة الاشغال أسهمت بشكل مباشر بتعجيل عقد صيانة منطقة الرميثية مع استحداث مخرج من المنطقة نحو طريق الفحيحيل السريع وانهاء معاناة الاهالي في هذا الجانب، مشيرا الى ان مجلس الوزراء وافق مشكورا على اعتماد هذا العقد بعد تأخير دام عامين لصيانة طرق المنطقة المتهالكة، كما قامت بوشهري بجولة في منطقة صباح الناصر.

