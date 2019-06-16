وطن النهار

اصدرت وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان رئيسة مجلس ادارة المؤسسة د. جنان بوشهري قرارا بتعديل بعض احكام لائحة الرعاية السكنية باضافة مادة جديدة برقم (65 مكرر ) الى لائحة الرعاية السكنية الصادرة بالقرار الوزاري (31) لسنة 2016 نص على أنه «في حال استشهاد رب الاسرة قبل اصدار وثيقة التملك تصدر الوثيقة باسم ارملته الكويتية وفقا للضوابط والاحكام التالية اولا ان تكون اسرة الشهيد مستحقة للحصول على سكن وفق جدول صور تكريم الشهداء واسرهم المرفق بالمرسوم رقم (325) لسنة 2011 في شأن تكريم الشهداء».

ولفت القرار الى اهمية ان يكون البديل السكني مخصص لاسرة الشهيد بصفة دائمة وبقصد التملك او ان يكون قد اعيد تخصيصه لارملته بصفة ايجار، والا تكون الارملة قد امتلكت عقارا يوفر الرعاية السكنية قبل استلام الاسرة للبديل السكني استلاما فعليا وتطبق القواعد المقررة في القانون واللائحة، وان الا تكون الارملة عند اصدار الوثيقة قد تزوجت من اخر.

وشدد القرار على انه في حالة اذا كان البديل السكني المخصص للشهيد قسيمة ولم يباشر بالبناء عليها حتى استشهاده يجوز ان تستبدل ببيت او شقة لارملته بموافقتها وبقرار من اللجنة وبشرط ان يتوافر لدى المؤسسة البديل السكني الذي تطلبه الارملة (بيت / شقة )، وان تكون الوثيقة مصحوبة بتقرير رهن عقاري متى استمر قسط التمليك او القرض قائما بعد اصدارها وذلك بالتنسيق مع مكتب تكريم الشهيد واسرته، وان ينص في وثيقة التملك على حق السكن لاولاد الشهيد حتى زواجهم او وفاتهم ايهما اقرب، وعلى ان ينص في وثيقة التملك على حق السكن لمطلقة الشهيد الكويتية التي لها منه اولاد وحتى زواجها او زواج الاولاد او وفاتها او وفاة الاولاد اي من ذلك اقرب.

وفيما عدا ذلك تطبق الاحكام الواردة في هذه اللائحة.

