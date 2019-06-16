وطن النهار

أكد محافظ الأحمدي الشيخ فواز الخالد أن الآمال المعقودة على مجلس الشباب الكويتي الذي جرى الاعلان عن اعضائه على صعيد المحافظات الست مؤخراً كبيرة، مثمناً الجهود الحثيثة للهيئة العامة للشباب ووزارة الدولة لشؤون الشباب التي أثمرت خروج هذا الصرح الشبابي الى حيز الوجود، تتويجاً للاهتمام التي توليه الكويت للشباب قيادة وحكومة، معربا عن التطلع الى توفير مختلف الامكانيات المعينة والممكنة للشباب على المهام التي حددها النظام الاساسي لانشاء مجلس الشباب. جاء ذلك خلال استقبال المحافظ لاعضاء مجلس الشباب الكويتي التأسيسي عن محافظة الاحمدي وهم حمد عبدالله الجري، وخالد مبارك العجمي، وعبدالرحمن راشد العازمي، وخديجة سالم الرفاعي، وسندس جابر الفارسي، و فاطمة تركي العنزي، حيث هنأهم على الثقة التي حازوها وسط المنافسة الشديدة التي شهدتها عملية تشكيل المجلس معرباً عن تمنياته لهم بالتوفيق في اداء مهامهم الحيوية على صعيد محافظة الاحمدي والمساهمة الفاعلة في خدمة المحافظة واهلها ومقيميها، مؤكدا الاستعداد التام لدعم مهام المجلس في المحافظة من خلال تهيئة مختلف الفرص لمشاركة اعضائه في خطط وبرامج محافظة الأحمدي وعلى نحو خاص من خلال العمل والانتاج والمسؤولية المجتمعية.

من جانبهم أعرب أعضاء المجلس الشبابي لمحافظة الأحمدي عن سعادتهم وتقديرهم لمبادرة محافظ الأحمدي الى دعوتهم والالتقاء بهم والاطلاع على رؤاهم وأفكارهم واعطائهم النصائح والتوجيهات المهمة والثمينة، وتأكيده خلال اللقاء على أن الأيادي ممتدة لهم للتعاون المشترك بما يحقق أهداف المجلس في المحافظة، حيث قال العضو الجري: كان لقاؤنا بالمحافظ لقاء ودياً وداعماً وباعثاً لروح التفاؤل وأننا سوف نكون عند حسن ظن المحافظة وجميع مؤسسات دولة الكويت مترجمين التوجهات السامية لحضرة صاحب السمو أمير البلاد بأن نكون على قدر المسؤولية والعمل على خدمة الشعب الكويتي.

