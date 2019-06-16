وطن النهار

تحت رعاية وحضور مدير الجامعة العربية المفتوحة بالكويت الدكتور نايف إبجاد المطيري نظم برنامج تقنية المعلومات والحوسبة- كلية دراسات الحاسوب في الجامعة معرض مشاريع التخرج للعام الجامعي 2018/2019 وذلك بحضور نائب رئيس الجامعة لشؤون تقنية المعلومات وعميد برناج تقنية المعلومات الاستاذ د. عمر الجراح ومساعد مدير الجامعة للشؤون الاكاديمية بفرع الكويت ومنسق برنامج تقنية المعلومات والحوسبة د. محمد السيد واعضاء الهيئة الأكاديمية والإدارية والطلبة.

وقال مدير الجامعة د. نايف إبجاد المطيري أنه في الوقت الذي نقوم به باستقبال طلبات الالتحاق للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي2019/2020 في مختلف تخصصاتنا الجامعية عبر موقعنا الإلكتروني، نقف اليوم على مشاريع تخرج طلبتنا وهي أعمال ليست إعتيادية بل اعمال إبداعية ومتميزه يقدمها طلبتنا تحت اشراف اكاديمي، حيث لاحظنا خلال جولتنا في هذا المعرض التنوع في طرح الافكار والإبداع والجهد وهذا يجسد المقدرة الفنية والتقنية لطلبتنا الذين يقدمون افكار واضحه تخدم اهداف محدده نلتمس من خلالها التميز في كل عام في مثل هذه المشاريع لاسيما وأن طلبتنا حصلوا على العديد من الجوائز في مسابقات البرمجة المحلية والعربية والإقليمية مما وضع لهم بصمة وبيئة خصبة للابداع وتقديم مشاريع لها افكار تخدم المجتمع ومن الملفت للنظر اليوم وجدنا هناك اهتمام من طلبتنا في فئات نعتبرها جميعا جزء من المجتمع ذوي الاحتياجات الخاصة إضافة إلى مشاريع الطاقة والروبورت والطاقة الشمسية وغيرها من المشاريع التي تخدم مجتمعنا.

بدوره، قال د. محمد سيد مساعد مدير الجامعة للشؤون الاكاديمية ومنسق برنامج تقنية المعلومات والحوسبة ان مشروع التخرج هو مقرراً أساسياً لطلاب برنامج تقنية المعلومات والحوسبة، حيث يطرح المقرر خلال 8 ساعات معتمدة على مدى فصلين دراسيين نظاميين متواليين لوضع اللبنة الأخيرة في مخرجات التعلم المرجوة من البرنامج وخاصة المخرجات التي تتميز بالطابع التطبيقي، وقد تم تطوير هذا المقرر مروراً بالعديد من المراحل خلال السنوات الأخيرة سواء من ناحية جودة الأفكار التي يتم تنفيذها ومعظمها لحل مشاكل حقيقية في مختلف النواحي أو طرق تقييم الطلاب أو كيفية اعداد التقارير البينية والنهائية وكيفية عرض تلك التقارير.

