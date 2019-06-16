وطن النهار

عقدت لجنة متابعة ظاهرة وجود العزاب في السكن الخاص والنموذجي برئاسة نائب المدير العام لشؤون محافظتي الفروانية ومبارك الكبير م. عمار العمار اجتماعها التنسيقي وبمشاركة مدير امن محافظة الفروانية بوزارة الداخلية والوكيل المساعد لشبكات التوزيع بوزارة الكهرباء والماء ومدير التسجيل العقاري بوزارة العدل وممثل عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية وبحضور مسؤولين في بلدية الكويت ضم مستشار الادارة القانونية ومديري افرع البلدية بالمحافظات ومديري ادارات التدقيق والمتابعة الهندسية، بحث خلاله اعتماد آلية عملها وتنفيذها بالتنسيق والتعاون بين بلدية الكويت وشرطة البيئة ووزارة الكهرباء والماء للحد من سكن العزاب في المناطق السكنية والنموذجية.

وأكد العمار خلال ترؤسه الاجتماع الذي عقد صباح الخميس الماضي على أهمية التنسيق بين الجهات المعنية للمساهمة في الحد من هذه الظاهرة ومكافحة انتشارها، باعتماد آلية فاعلة لعمل الاجهزة الرقابية في تلك الجهات ووضعها حيز التنفيذ في المرحلة المقبلة والتشديد على اتخاذ الإجراءات القانونية الحازمة بهدف الحد من هذه الظاهرة السلبية وفرض غرامات بيئية جراء ما يترتب عليها من اثار واضرار على البنى التحتية للخدمات والاخلال بالجانب الامنى والاجتماعي.

وشدد على أن البلدية لن تتهاون في تطبيق المواد المنصوص عليها بمرسوم القانون 125 لسنة 2009 الخاص بسكن غير العوائل في السكن الخاص والنموذجي لاخلاء العزاب من العقار السكني بتسريع عملية قطع التيار الكهربائي بعد استنفاد الاجراءات اللازمة من قبل البلدية عبر توجيه إنذار لصاحب العقار بإخلاء العزاب منه وفي حال عدم الاخلاء بعد انتهاء المدة يتم تحرير محضر مخالفة بهذا الخصوص تمهيدا لقطع التيار الكهربائي.

وحذر العمار أصحاب العقارات من محاولة ايصال التيار الكهربائي للعقار المقطوع عنه التيار بصورة غير قانونية عبر وضع مولدات كهربائية متنقلة، مؤكدا جدية الاجهزة الرقابية في الجهات المعنية ومنها شرطة البيئة باتخاذ الإجراءات طبقا لقانون البيئة الى جانب عدم التراخي من قبل الادارات المختصة بافرع البلدية بعدم السماح بإعادة التيار الكهربائي للعقارات التي تم قطعها إلا بعد إخلاء العقار من العزاب وإزالة كل مخالفات البناء الخاصة بالعقار. واوضح انه تم الاتفاق على التنسيق الكامل بين بلدية الكويت ووزارة الداخلية ووزارة الكهرباء بحصر العقارات التي تثبت تحريات رجال الامن بأنه يقطنها عزاب في جميع المناطق بالمحافظات لتسريع عملية قطع التيار الكهربائي عنها في حال عدم تجاوب ملاكها بإخلائها من العزاب. وثمن العمار التعاون الرقابي الذي ابداه القائمون على شرطة البيئة في المساهمة بمساندة الاجهزة الرقابية في البلدية من خلال تحرير المحاضر بشأن المخالفات البيئة الناتجة عن سكن العزاب سواء نفايات وتلوث او بصري او بيئي. واختتم تصريحه مناشدا الجمهور المشاركة المجتمعية في إبلاغ البلدية عن أى شكوى تتعلق بالعزاب في السكن الخاص عن طريق تزويد حسابات البلدية الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تحت معرف @kuwmun

لتعامل الاجهزة الرقابية معها لاخلاء العزاب من مناطق السكن الخاص والنموذجي.

