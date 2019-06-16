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البلدية: السماح بأنشطة مكاتب في الجهراء والصليبية الصناعيتين


وافقت البلدية على اقتراح المجلس البلدي المقدم من العضو عبد العزيز المعجل بإضافة نشاط مكاتب في الميزانين بمنطقتي الجهراء والصليبية الحرفيتين، حيث يسمح باستغلال الميزانين مكتب لصاحب القسيمة وفق الغرض المخصص له وتصدر له رخصة تجارية واحدة فقط، كما سمحت بانشاء مكتب لصاحب النشاط المستغل بالدور الأرضي شريطة ان يكون متصل بدرج داخلي وتصدر له رخصة تجارية واحدة فقط. وفي كتاب وجهه مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي إلى رئيس المجلس البلدي أسامة العتيبي أن المنطقة الحرفية غير الملوثة في منطقة غرب أبو فطيرة لها أنظمة خاصة بالمناطق الخدمية والحرفية المختلفة، لافتا إلى ان نسب البناء تكون موزعة كالتالي السرداب 80% والأرضي 80% والأول 80%. وأشار المنفوحي إلى أنه وفقا للقرار الوزاري في منطقة العارضية يسمح ببناء طابق ميزانين بنسبة 20% وتستخدم كمكاتب لخدمة القسيمة المقام عليها.


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