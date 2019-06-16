وطن النهار

كشفت ادارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن تحقيق العديد من الانجازات لادارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية محافظة حولي خلال شهر مايو الماضي، مشيرة الى انه قد تم اصدار 305 معاملات.

واوضح مدير ادارة التدقيق والمتابعة الهندسية م. مبارك العجمي ان الادارة قامت باصدار 92 شهادة اوصاف الكترونية، 67 معاملة انهاء اشراف الكتروني، 100 معاملة للمحال، 7 معاملات ايصال تيار كهرباء، 18 معاملة ايصال تيار كهربائي الكتروني، 11 معاملة انهاء اشراف وعمل شهادتين لمن يهمه الامر واضافة الى 3 معاملات ترخيص وتجديد «الحضانات، معاهد، فرع البنك، الى جانب طلب عدد 4 معاملات لايصال الهاتف».

بدورها، دعت ادارة العلاقات العامة الجمهور في حال وجود اي شكوى تتعلق بالبلدية بعدم التردد بالاتصال على الخط الساخن 139 او التواصل عبر حساب البلدية بمواقع التواصل الاجتماعي

@kuwmun حيالها على الفور.

