وطن النهار

كشفت مدير برنامج «بريق» رقية حسين عن ابتعاث 15 معلمة ومعلماً إلى جامعة بيركلي في الولايات المحدة الأميركية للمشاركة في دورة تدريبية مكثفة حول علم النفس الإيجابي وذلك في الرابع عشر من شهر يوليو المقبل.

وذكرت حسين في تصريح صحافي على هامش اللقاء الذي جمعها بالمشاركين في الدورة، بحضور الشيخة انتصار سالم العلي رئيسة البرنامج، أن المبتعثين هم من خيرة المدربين في برنامج بريق، الذين يصل عددهم 275 معلما ومعلمة بالعام الدراسي الحالي، منوهة بأن الدفعة الأولى التي أرسلها برنامج بريق كانت 4 معلمين العام الدراسي قبل الماضي، والدفعة الثانية كانت 10 معلمين في العام الدراسي الماضي، معربة عن شكرها لوزير التربية د. حامد العازمي الذي قدم للبرنامج كل الدعم خاصة المعنوي، كما شكرت الوكيل سعود الحربي، والوكيل المساعد فيصل المقصيد، مضيفة أن وزارة التربية أشادت بإرسال بريق هذا العدد للخارج العام الحالي، لافتة إلى أن بريق اعتادت مكافأة المتميزين من المعلمين المنتسبين في البرنامج، الذين تفانوا في عملهم وكان لهم تأثير إيجابي واضح وكبير على الطلبة في المدارس.

وشددت حسين على أهمية الدورة في جامعة بيركلي التي اعتادت على تنظيم هذه الدورة للمعلمين على مستوى العالم، لتدريبهم على تطبيق آليات التفكير الإيجابي في الفصول الدراسية، والرائع أن المعلمين المبتعثين يتعلمون المزيد من الخبرات والآليات المطبقة في جامعة بيركلي، ومن ثم نقوم بتطبيق كل ما يتعلمونه في بيركلي هنا في الكويت في برنامج بريق، حيث نقوم بالاستفادة بكل هذه الآليات المتطورة في المدارس التي تطبق برنامج بريق، معربة عن سعادتها وفخرها بجميع المعلمين المنتسبين لبرنامج بريق، مؤكدة أن النخبة المختارة للبعثة، يحمل كل معلم منهم سيرة ذاتية مشرفة، فجميعهم مدربون معتمدون، كما أنهم لديهم خبرات تدريبية كبيرة، مؤكدة أن البرنامج لديه خطة تدريبية مقبلة تعتمد على استعراض آليات التدريب للعام الدراسي المقبل 2019-2020 في اجتماعات مصغرة ومكبرة مع جميع المدربين العائدين من البعثة والمدربين الجدد، وذلك لتبادل الخبرات ووضع اضافات وآليات جديدة للخطة التدريبية الجديدة لبريق، مؤكدة كذلك ثقتها في مدربي بريق الذين عقدت عليهم آمال كبيرة في إدارة البرنامج من خلال وزارة التربية الداعم الأكبر للبرنامج، مثمنة جهود وزارة التربية في جعل بريق يطبق في المدارس التابعة لها، مشيرة إلى أن البرنامج نجح في أن يكون ضمن رؤية الكويت التنموية «كويت جديدة»، مؤكدة أن وزارة التربية بلغتهم بأن برنامج بريق نجح في تنفيذ مهامه وأهدافه بنسبة 100%.

وأشادت حسين بالتسهيلات التي قدمها السفير الأميركي لدى الكويت لورانس سيلفرمان فيما يتعلق بالحصول على التأشيرة للسفر إلى أميركا، بعد تسلمه طلبا من رئيسة بريق الشيخة انتصار سالم العلي بخصوص تقديم تسهيلات للمشاركين في البرنامج وسرعة انهاء الاجراءات.

وبينت أن البرنامج حريص على التواصل مباشرة مع جامعة بيركلي، وأن هناك اتصالات مستمرة مع الجامعة لتزويد الجامعة بجميع المعلومات المطلوبة عن المبتعثين واجراء الحجوزات المطلوبة وموعد وصولهم، منوهة بأن الكويت هي الدولة العربية الوحيدة المشاركة في هذه الدورة وأن برنامج بريق يتحمل نفقة الدورة كاملة كمنحة منه لتشجيع نشر الإيجابية في المدارس الكويتية، وتأهيل معلمين كويتيين لذلك.

ولفتت في الختام إلى أن جامعة بيركلي أصبح لديها علم ببرنامج بريق الكويتي وما تقوم به رئيسة الرنامج الشيخة انتصار من جهود لنشر الإيجابية في المجتمع، فضلا عن اعجاب الجامعة بما تقوم به الكويت، هذا البلد الصغير حجما والكبير بعطائه وانجازاته.

