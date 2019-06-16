وطن النهار

فيما، طالب مركز التواصل الحكومي، اغلب الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية بأهمية توحيد المنابر الاعلامية لديها، عزم على عقد اجتماعات مع الجهات المعنية لوضع خارطة طريق كفيلة باعادة ترتيب عملية نشر المعلومات الصحيحة وردع الاشاعات، وذلك استنادا الى خطة موضوعة مسبقا من قبل المركز.

في هذا السياق، اكدت مصادر حكومية، ان المركز رأى ضرورة تحديد المنابر الاعلامية في الجهات الحكومية واغلاق وتعطيل منصات التواصل الاعلامي مثل الانستغرام والتويتر وغيرها من برامج التواصل الاجتماعي الخاصة بالادارات التابعة لكل جهة ليبقى امر نشر المعلومات عن طريق الادارات المختصة لذلك.

وأشارت المصادر الى ان المركز التابع لمجلس الوزراء بصدد عقد اجتماعات متتالية مع الجهات الحكومية المعنية لتحديد بوصلة العمل والآلية التي سيتم تنفيذها خلال الفترة المقبلة، مبينة انه اعتمد خطة سيتم تطبيقها على ارض الواقع قريبا بالتعاون والتنسيق مع تلك الجهات درءا للاشاعات وحرصا على نقل المعلومات الصحيحة من مصادرها الرئيسة عبر ادارات العلاقات العامة المختصة في كل جهة. يذكر ان مركز التواصل الحكومي استحدث مؤخرا تحت مظلة مجلس الوزراء لربط الجهات الحكومية، ويهدف الى ردع الاشاعات ونشر المعلومات الصحيحة، اي بمثابة الناطق الرسمي للحكومة، في حين هناك رأي الى انشاء مركزا للتواصل الدولي مع المؤسسات الاعلامية الخارجية بما يكفل تعزيز الرسائل الاعلامية في الدول نظير مشاركات الوفود الكويتية.

في السياق ذاته، تفاعلت وزارة التربية ممثلة في بعض الادارات مع خطاب مركز التواصل الحكومي بشأن توحيد المراكز الاعلامية، ومنها ادارة التنسيق ومتابعة التعليم العام التي دعت متابعيها عبر حسابي الانستغرام والتويتر الى متابعة حساب وزارة التربية الرسمي، وذلك حرصا على مصلحة العمل.

