وطن النهار

دعا نائب رئيس مجلس ادارة الحملة الوطنية للتوعية بمرض السرطان (كان) د. خالد الصالح، الى ضرورة الحذر من التعرض لأشعة الشمس في فترة الصيف الحالية، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة الملحوظ في الأيام القليلة الماضية، والمتوقع استمراره في الأيام المقبلة وفقاً لخبراء الأرصاد.

وحذر الصالح في تصريح صحافي امس من خطورة التعرض المباشر للأشعة فوق البنفسجية المنبعثة من الشمس، مشدداً على ان لها تأثيرا مسرطنا على الجلد لاسيما اصحاب البشرة البيضاء، مشدداً على اهمية توعية المجتمع بكل فئاته من خطورة التعرض للشمس بصورة مباشرة خاصة مع صعوبة رؤية الأشعة فوق البنفسجية او الشعور بها في الوقت الذي يؤدي ذلك الى الاصابة بالحرق الشمسي وشيخوخة الجلد المبكرة وتراكم الأضرار الجلدية بمرور الوقت والاصابة بسرطان الجلد ايضاً.

ودعا الى عدم اهمال هذا الأمر نظراً لخطورته على الانسان، ناصحاً المواطنين والمقيمين بتجنب التعرض المباشر للشمس والحرص على استخدام مظلة للوقاية من الاتصال المباشر مع اشعة الشمس، والحرص على اختيار ملابس ذات انسجة متقاربة لأنها توفر اقصى حماية واستخدام الكريمات الواقية من الشمس واستخدام النظارات الشمسية.

وشدد الصالح ايضاً على ضرورة التوعية بكيفية فحص الجلد والعلامات التي يجب البحث عنها من ظهور بقع جديدة مختلفة عن البقع الموجودة في المنطقة المحيطة او قرحة لا تشفى او تغيير في حجم بقعة او شامة او نمش او شكلها او لونها وغيرها من العلامات التي يجب عند ظهورها مراجعة الطبيب المختص، لافتا الى ان حملة (كان) سوف تتعاون مع الدكتور احمد علي، اختصاصي امراض جلدية في مستشفى الجهراء، لعمل يوم توعوي عن آثار الشمس على الجلد وذلك يوم السبت 29 الشهر الحالي في مجمع كويت ماجيك، داعياً الجمهور لحضور هذه الفعالية للاستفادة من المعلومات التي ستقدم ولوقاية أنفسهم من اضرار اشعة الشمس، خاصة في ظل الأجواء الحارة التي تشهدها البلاد حالياً.

