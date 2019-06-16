وطن النهار

أكدت مستشار الجودة والاعتماد الأكاديمي غدير العبدلي، أهمية أن تحرص المؤسسات التعليمية والتدريبية في دولة الكويت على اللحاق بركب التطور التكنولوجي والتقني المتسارع، من خلال تقديم تعليم قادر على تحقيق إنجازات متميزة تضيف إلى رصيد الكويت، وتضع شبابنا على الطريق الصحيح لمستقبل يتوجه نحو الابتكارات والتقنيات المتجددة. وشددت العبدلي في تصريح صحافي على أن مؤسساتنا التعليمية والتدريبية تزخر بالممارسات التعليمية المتميزة ممن وضعت بصمتها المتميزة والدائمة في مسيرة التعليم، ومن ثم لابد من استغلال ذلك الأمر ومواكبة التطورات، مؤكدة أن اقتصاد المستقبل يرتكز بشكل كبير على المهارة والتعليم التطبيقي التقني بشكل خاص كأداة المستقبل. وقالت ان مفهوم الجودة انتشر في عصرنا الحالي ليشمل الخدمات العامة مثل التعليم، مشيرة الى انه لابد من تميّز هذا القطاع التربوي العلمي بجودة في اجزاء العلمية التربوية كافّة»، داعية إلى اقامة معرض أو تجمع سنوي يستعرض النماذج المتميزة من الممارسات التعليمية الأكاديمية لمؤسسات التعليم العالي والتقني ومراكز التدريب لتبادل الخبرات والتجارب الناجحة والمتميزة، خاصة فيما يتعلق بمجالات التعليم والتدريب المختلفة مثل القدرة المؤسسية والعملية التعليمية في ضوء معايير ومؤشرات كل مجال منها.

