وطن النهار

أكد وفد جامعة «ماست» ان نسب القبول عالية نسبيا هذا العام جاءت بعد مراجعة طلبات الالتحاق ونسب الطلبة التي تؤكد ارتفاع نسب المتقدمين وارتفاع اعدادهم، كما اكدت أن نسب القبول سوف لاتقل عن 99% للطب البشري، 98% لطب الاسنان، 97% للصيدلة، 96 % للعلاج الطبيعي.

وأكد محمد حسن عضو مكتب مجلس الامناء ومدير الاعتمادات في اجاباته عن اسئلة أولياء الامور عن نظام القبول والتسجيل في الجامعة ان الشفافية والعدالة هي المقياس الذي نعمل به مع الجميع وانه سيكون هناك تنسيق داخلي كمؤشرات اولية للكليات العملية (طب بشري- طب اسنان- صيدلة- علاج طبيعي- هندسة...) وبعدها سيحدد المقبولون وسيتم اخطارهم عن طريق معهد النهضة القائم بعملية التنظيم والتنسيق مع الجامعة باسماء الطلبة والاوراق المطلوبة وطرق الدفع وما إلى ذلك.

واكد رامي محمد مدير حسابات الطلاب بالجامعة ان الجامعة حددت اسعارها المالية وشروطها من قبل حتى يتحقق مبدا العدالة والشفافية بين جميع الطلاب سواء في مصر او الخارج علما بأنه سيكون نفس المبلغ مع الفارق في ان طلاب الخارج سيدفعون نفس القيمة ولكن بالدولار واكد ان التقديم بالمجان ولن تأخذ اي رسوم على التقديم والرسوم ستدفع فقط للطلبة المقبولين ووالذين سيتم اخبارهم بعد عملية التنسيق.

وقد كان لاولياء الامور الكثير من الاسئلة والشكاوى وقد حاول الوفد ان ينأى بنفسه عن المشكلات العامة التي تخص سياسة البلد التعليمية وانه يخضع لمعايير وشروط وزارة التعليم العالي في مصر وقد كانت اكثر الشكاوى استياء من ارتفاع نسب القبول هذا العام. وأكد الوفد ان هذه النسب لن تتغير بسبب الاعداد الا ان كثيرا من اولياء الامور الذين يحدوهم الامل في مستقبل افضل لأولادهم طالبوا باعادة النظر في النسب المقررة ومحاولة زيادة الاعداد للطلبة في الخارج.

وقد تحدث رضا الحديدي مدير معهد النهضة المسؤول عن التنسيق بين الجامعة والطلاب في الكويت على انها للاستضافة حتى يكون الاستقبال في مكان يليق بالجالية المصرية والجاليات الاخرى المتقدمة للالتحاق، كما اشتكى الكثيرين من التعسف في عملية الدفع وخاصة الدفعة كاملة للسنة الاولى، وقد كان رد الجامعة انها قواعد داخلية للجامعة، وطالب الكثيرين الوفد في محاولة التوصل لتسهيل امور الدفع والالتحاق ومحاولة تخفيض النسب.

