وطن النهار

حازت استاذة القانون في كلية الحقوق بجامعة الكويت الدكتورة بشاير يوسف الماجد على جائزة افضل دكتور محاضر اثناء تمثيلها لجامعة الكويت في مؤتمر كلية الحقوق في جامعةDurham البريطانية والتي تعد من افضل خمس جامعات على مستوى بريطانيا. واعربت الماجد عن فخرها بتمثيل الكويت في المحافل الدولية واثبات ان شباب الكويت قادر بجدارة على خوض المنافسات العالمية، مشيرة الى انها حصلت على هذه الجائزة بعد القائها محاضراتها القانونية لباحثي الدكتوراه في جامعة Durham متقدمة على اساتذة قانون وباحثين دكتوراه من مختلف الجامعات العالمية.

