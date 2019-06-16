وطن النهار

قالت مؤسس والرئيس التنفيذي لمشروع «أمنية» البيئي سناء الغملاس إنها قامت بزيارة إلى الكثير من مرادم النفايات في الكويت، وكان من الصعب بالنسبة لها الاستسلام للوضع المتردي الذي شاهدته هناك، كونها رأت أنه من الواجب علينا على الأقل، إيقاف دفن البلاستيك في هذه المواقع، لما له من تأثير سلبي كبير على البيئة».

وقالت الغملاس في تصريح صحافي ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، والتي التقت مع مشروع «أمنية» لعرض قصته بأكثر من لغة حول العالم، بأنها بعد فترة قصيرة من اجتماعها مع فرح شعبان وسعود الفوزان، قرروا سوياً إطلاق مشروع «أمنية»، وهو أول مشروع في الكويت لإعادة تدوير العبوات البلاستيكية المستهلكة، والذي تم تدشينه في أغسطس من العام 2015، لافتة إلى التركيز في البداية على جمع وإعادة تدوير العبوات البلاستيكية، حيت ترى أن هناك كميات هائلة من هذه العبوات في مرادم النفايات تم تجاهلها حتى من جانب جامعي القمامة لخفة وزنها.

وأضافت أن المشروع البيئي انطلق عبر ميزانية ألف دينار فقط وفكرة مبسطة، مع عدم وجود خطة طريق للمستقبل، حيث كان قرار قيامها مع فرح شعبان في إحدى العطلات الأسبوعية إرسال رسائل عبر تطبيق «الواتس آب» للموجودين على قائمة الاتصال الخاصة بهما.

