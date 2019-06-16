آراء

الكويت تتسع للجميع وهي للجميع ولا يحق لاحد أن يقسم الولاءات ويعطي صكوكا في الوطنية، فحب الكويت والولاء لها لا يرتبط بورقة تعطى، ولكن حبها يكرس بمدى إخلاص وتضحية الأشخاص لها. نعيش اليوم مرحلة تمزيق وتصنيف أهل الكويت وضرب وحدتنا الوطنية التي هي سورنا الواقي من الأخطار.

أهل الكويت ضربوا مثالا يحتذى في الوحدة الوطنية وحبهم للكويت وحكومتها أثناء الغزو العراقي لبلدنا والغازي لم يجد كويتيا واحداً يتعاون معه، وضع الكويتيون عنوانا حقيقيا لوحدتنا الوطنية واذهلنا كل العالم بهذه الوحدة.

من المؤسف أن نرى اليوم من يصنف ويفرق أهل الكويت حسب مصالحه وأهوائه وهذا لا يحق لأحد كل أهل الكويت ضد المزورين والمزدوجين والمرتشين، ولكن هذا يحدده القضاء فقط وليس الأشخاص، ومن غير المقبول أن تخرج علينا كل فترة مجموعة تقوم بتقسيم الولاءات وتصنف أهل الكويت حسب أهوائها، فمثل هذه الأمور تؤدي الى ضرب وحدتنا الوطنية والتي يطالب الجميع بالحفاظ عليها. و لم يخل خطاب لسيدي سمو الأمير إلا وطالب فيه سموه بالحفاظ على الوحدة الوطنية والالتفاف حول بعضنا فوحدتنا الوطنية اولوية لدى سمو الأمير وكل مخلص ومحب لهذه الأرض.

الكويت ليست لفئة معينة فهي للسني والشيعي والبدوي والحضري وللفقير والتاجر وللمرأة والرجل والطفل، ولا يحق لكائن من كان ان يوزع الولاءات والوطنية على اهوائه، وعلى الحكومة تفعيل قانون الوحدة الوطنية والضرب بيد من حديد على يد كل من يحاول المساس بوحدتنا الوطنية والعبث بها مهما كان اسمه أو موقعه، فالكويت اكبر من الجميع. علينا جميعا مراعاة الأوضاع الإقليمية الحرجة والأخطار التي تعيشها المنطقة والتي تحتاج فعليا الى الحفاظ على نسيجنا الوطني ووحدتنا الوطنية فهي خط دفاعنا الأول والأخير ضد أي خطر.

كلنا ككويتيين نحب الكويت وحكامها وشعبها ولا يحق لأي شخص أن يقوم بتوزيع صكوك الوطنية والولاءات حسب أهوائه ومصالحه الشخصية ومن يتحدث عن التزوير والتدليس فأمامه قضاؤنا العادل والذي هو ملاذنا الآمن الأول والأخير وهو الجهة المختصة بذلك. والكويت لجميع أهلها بكل أطيافهم وليست مختصرة على فئة دون غيرها وحتى المقيمون الشرفاء على ارضنا لهم حق العيش الكريم في الكويت ما داموا يحترمون قوانينها.

وبالختام أقول الكويت للجميع وهي تتسع لكل محب ووطني وغيور عليها.

