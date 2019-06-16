آراء

إدارة الفحص الفني في وزارة الداخلية تلعب دوراً فاعلاً في الحركة المرورية من حيث سلامة المركبات وكذلك فإنها تسهم في التقليل من نسب التلوث الناتج من عوادم السيارات اي انها تعتبر من خطوط الدفاع الاولى عن البيئة حيث ان عوادم السيارات من اهم مصادر تلوث البيئة، وايضا فان ادارة الفحص الفني يقع على عاتقها منع التلاعب في السوق الكويتي بالتزوير في أرقام قاعدة السيارات، وكذلك فإن لادارة الفحص الفني دورا مهما في العمل على تحسين صورة الشارع الكويتي فتقوم بمنع السيارات التي تفتقد شروط الامن والمتانة من السير في شوارع الكويت.

إن عمل إدارة الفحص الفني يقوم على عاتق الفنيين والمهندسين العاملين فيها الذين يعملون بلا كلل أو ملل ولا هدف لهم سوى مصلحة الكويت وامنها وامن بيئتها، والعمل بجد واجتهاد مخافة ان تقع الكويت في براثن سيارات مزورة او يتم التلاعب في أرقام قاعدتها وادخالها بطرق غير مشروعة، فكان هؤلاء الفنيون والمهندسون خط الدفاع الاول، والحصن المنيع امام كل ما يضر بمصلحة الكويت وهم في سبيل ذلك يتحملون كل انواع المشاق من العمل في درجات الحرارة العالية في الصيف والبرودة الشديدة في الشتاء، وأيضا فانهم يتحملون عوادم السيارات المتهالكة التي تدمر صحة الانسان فما بالك بمن يتنفسها بشكل يومي ولا هدف له سوى تأدية عمله بامانة ونزاهة واخلاص من اجل صالح الكويت، ومع ذلك فإنهم لا يطمعون إلا في ان ينالوا التقدير المناسب لما يقومون به من مجهود ولما يتعرضون له من مخاطر فإن ما تم اقراره لهم من بدل المخاطر لا يتناسب نهائيا مع المصاعب التي يتعرضون لها، فكيف لانسان يعيش في المكيفات يكون بدل المخاطر له اكبر من هؤلاء الذين تتعرض حياتهم للخطر يوميا جراء إخلاصهم في عملهم، وليت الامور تقف عند هذا بل إنهم في بعض الاحيان يتعرضون لسوء المعاملة من بعض رؤسائهم بحكم مناصبهم فهل يجد الفنيون والمهندسون العاملون في ادارة الفحص الفني في وزارة الداخلية نظرة العدل والمساواة من السيد وزير الداخلية؟! أنا على يقين من ذلك لان الوزير يسعى دوما لتحقيق العدالة بين ابنائه العاملين في وزارة الداخلية.

وليحفظ الله الكويت وأميرها وشعبها من كل مكروه.

