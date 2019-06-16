آراء

الكل يشكو من الارتفاع الشديد في درجات الحرارة في الكويت حيث سجلت الاعلى من بين دول العالم كله ولذلك فقد قام الفلكيون بمطالبة الناس بأخذ الحيطة والحذر وعدم الوقوف او المشي تحت اشعة الشمس لما في ذلك من مخاطر شديدة على الانسان قد تؤدي الى وفاته فهل نحن أعددنا خطة لمواجهة تلك المشكلة مع العلم انها ليست بالجديدة فدرجات الحرارة آخذة في الزيادة من سنوات عدة الى ان وصلت الى رقم قياسي هذا أم أننا سننتظر حتى تحدث مصائب عدة ثم نبدأ في التحرك بعد ان تكون هناك ضحايا وهذا من طباع وعادات مسؤولينا على الدوام.

وحسنا فعل النائب فيصل الكندري الذي طالب الحكومة بتغيير الدوام من صباحي الى مسائي فهذا افضل وارحم للموظفين والمراجعين، كما انه يزيد من انتاجية الموظف، فهل قامت الوزارة بدراسة ذلك المقترح والنظر فيه من كل الجوانب وهل من الممكن تطبيقه ام لا؟ واخبار الرأي العام باسباب قبول او رفض ذلك الاقتراح أم اننا سنظل نتعامل بمبدأ «عمك أصمخ» كما نفعل على الدوام.

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الأمر الآخر الذي اتناوله اليوم هو سؤال اريد الاجابة عنه لماذا لا يتم اختيار وزراء يكونون مبدعين في أماكنهم؟ وزراء يعملون على الابتكار؟ وزراء يعملون على التفكير بطريقة تكون خارج الصندوق لحل مشكلات البلد؟ اذا وجد وزراء هكذا لما قام كل كويتي سافر خارج بلده بأن يبدأ بأول شيء يفعله هناك وهو تصوير شوارع ذلك البلد ليقارنها بشوارعنا التي تعاني من كل الامراض منذ سنوات، ولما ظلت مداخل ومخارج مدينة مثل مدينة جابر الاحمد بلا إضاءة منذ اكثر من ثلاث سنوات ولقام هؤلاء الوزراء بتشجير الشوارع للتخفيف من درجات الحرارة.

لماذا لا يقوم وزراؤنا بالاستعانة بالطلبة الفائقين من كلية الهندسة والاستفادة من مشاريع تخرجهم في اصلاح الشوارع والطرق، ان مشكلتنا في الكويت ليست مشكلة مادية بالطبع فنحن -ولله الحمد- نملك كل المقومات التي تساعد على التقدم والتطور والقضاء على مشكلات البلد، الشيء الوحيد الذي لا نملكه هو الانسان المبدع المبتكر في ادارته، اننا عندما ننظر الى قطر والامارات فاننا نملك كل ما يملكون ولكن الفرق بيننا وبينهم ان لديهم وزراء مبدعين أما نحن فنملك وزراء موظفين فلنطور أنفسنا من خلال اختيار وزراء لهم فكر مبتكر ومبدع ولديهم ارادة التغيير والتفكير خارج الصندوق.

