مرصد النهار

تحل الذكرى الثامنة والعشرون لرحيل نائب حاكم الكويت الشيخ عبد الله مبارك الصباح، في وقت تبقى فيه بصماته واضحة على جسد الوطن في مختلف مؤسساته.

فالرجل العام -وفق ما تقول د. سعاد الصباح- يعيش في سجل الوطن بقدر ما تبقى إنجازاته شاهدة على ما قدّم لبلاده، ويعيش في ذاكرة الشعب بقدر ارتباط ممارساته بالمبادئ والقيم الأخلاقية لهذا الشعب».

وتضيف في كتابها (عبد الله مبارك الصباح في صور): «يبقى اسم عبد الله المبارك في ذاكرة الكويت نموذجاً لشموخ الرجل العام، ولكبرياء السلطة وهيبتها، لأنه احترم نفسه واحترم المواقع التي شغلها في حكومة بلاده، وتصرف -وهو خارج السلطة- وفقاً لهذا الاعتبار، لذلك، فرض على الآخرين احترامه وتقديره، فقد كان كبيراً في الحكم، وأكبر وهو خارجه».

في يوم 15 يونيو 1991 ودّع الكويتيون والعرب رجلاً، كتب اسمه بحروف عربية ظاهرة البيان على صفحات تاريخ الكويت الحديث.. بعد تحرير الكويت بأشهر قليلة، وقد اطمأن أن جهوده الكبير وجهود أسرته في محاربة الغزو وعودة الشرعية لم تذهب سدى.

هو عبد الله مبارك الصباح، صقر الخليج، ونائب أميرها، والنجل الأصغر لأسد الجزيرة مؤسس دولة الكويت الحديثة الشيخ مبارك الكبير.

ولد الشيخ عبد الله المبارك على الأرجح في 23 أغسطس 1914، وقد عشق الكويت منذ الصغر، ودافع عنها وذاد عن حياضها، فاضطلع بمهام الرجال منذ أن كان في الثانية عشرة من العمر حين تولى حراسة بوابات السور، حتى وصل إلى مكانته المرموقة قائداً للأمن العام والجيش والشرطة والطيران والمعارف ومؤسسا للإذاعة والنوادي الأدبية ثم نائبا للحاكم على مدى عشر سنوات إبان حكم الشيخ عبدالله السالم الذي كان يغيب كثيرا في الخارج فيتولى مهمة إدارة الدولة الشيخ عبدالله المبارك. وهو يعد من مؤسّسي دولة الكويت الحديثة، وممن خطّطوا وشَيَّدوا وعَمَّروا وأقاموا الدعائم الأساسية لنهضتها.

وبهذه المناسبة، صدرت اخيرا الترجمة الفرنسية من كتاب «صقر الخليج.. عبد الله مبارك الصباح»، حيث قامت إحدى دور النشر في باريس بترجمته وإصدار الكتاب ليكون في متناول الناطقين باللغة الفرنسية. وتأتي هذه الترجمة تأكيداً لأهمية هذا الرجل العربية والعالمية، حيث صدرت الطبعة العربية الخامسة من الكتاب عام 2014، وتبعتها الترجمة الإنكليزية عام 2016.

في الكتاب توثق د. سعاد الصباح مسيرة زوجها، وقد ضمنته أدق تفاصيل حياته منذ ما قبل ولادته بقليل وحتى ما بعد وفاته بقليل، وما رافق ذلك من أحداث شملت معظم سنوات القرن العشرين، وما كان لها من أثر كبير في رسم خريطة الكويت سياسياً واقتصادياً وإنسانياً فضلاً عن رسمها جغرافياً أيضاً، مع الإشارة للأحداث العالمية الكبرى أو الإقليمية المهمة، ذات الأثر.

ينقسم الكتاب إلى عدة فصول تتضمن سرداً للوقائع وصوراً للوثائق التي تم الاعتماد عليها في توثيق ما ورد في الكتاب، سواء كانت أجنبية أم عربية، بالإضافة إلى مقتطفات من تعليقات الصحافة العربية على الكتاب.

تقدم الكاتبة في هذا الكتاب الضخم حياة زوجها عبدالله مبارك كأنما تسرد سيرة وطن في رجل، لتتعلم الأجيال الشابة منه -كما تشير المؤلفة - مبادئ الفروسية والرجولة والشجاعة والكرم والوطنية، على اعتبار أن عبدالله المبارك كان منارة عالية، وبرجاً من أبراج الكويت يدل المسافرين والسفن والبحارة ويفتح لهم طريق السلامة إلى موانئ القرن الواحد والعشرين.

ويأتي الكتاب ضمن كتب التراجم أو السير الذاتية، موضوعه هو «قصة حياة الشيخ عبدالله مبارك الصباح ودوره في بناء الكويت الحديثة».

ويبحث الكتاب في التطور السياسي والاجتماعي وعملية التحديث وبناء المؤسسات في الكويت، دارسا السمات الشخصية المجردة لصاحب السيرة، في سياقها الاجتماعي.

كما يبحث الكتاب في العلاقات العربية والدولية، فيدرس صفحات من تطور الأوضاع العربية، وقضية انضمام الكويت إلى جامعة الدول العربية قبل الاستقلال، ويعرض لجذور الأطماع العراقية في الكويت، وعلاقات التعاون والتنافس بين بريطانيا والولايات المتحدة في منطقة الخليج، وهي علاقات كانت بين قوة استعمارية متراجعة يخفت نفوذها وقوة أخرى شابة صاعدة خرجت منتصرة من الحرب العالمية الثانية، وسعت لوراثة نفوذ الدول الأوروبية وبناء إمبراطورية جديدة لها.

الجمعيات الثقافية

ولا يخفى دور الشيخ عبد الله في إنشاء الأندية والجمعيات الثقافية التي مثلت اللبنات الأولى في بناء المجتمع المدني في الكويت، وهو من هو في كويت الخمسينيات من حيث دوره في اتخاذ القرار وإدارة العلاقة بين شيوخ آل الصباح والشعب والمحيط العربي والإقليمي والمملكة المتحدة والعالم.

وتعود رفيقة دربه د. سعاد الصباح لتقول في كتابها «عبد الله مبارك الصباح في صور»: «مع نهاية الخمسينيات أصبح الشيخ الشخصية البارزة في حكم الكويت ونائب الحاكم، وبفضل جهوده تقدمت أساليب الحكم والإدارة، وبلغت دوائر الحكومة أكثر من عشر دوائر، تولى هو مباشرة أهمها وهي دائرة الأمن العام التي أشرفت على الجيش والأمن الداخلي والطيران والسفر والإقامة والإذاعة. ولا يكاد يوجد مجال لم يكن فيه للشيخ دور وإسهام، فهو الذي أسس محطة الإذاعة الكويتية ومجلة حماة الوطن، وأنشأ مصلحة الجوازات، وأقام نادي الطيران والنادي الأهلي، وأشرف على توسيع ميناء الأحمدي وأشرف على تصدير أول شحنة نفط في تاريخ الكويت، وتابع جهود التوسع في التعليم وتطويره، ودعم غرفة التجارة والصناعة، هذا فضلاً عن إسهامه المباشر في تأسيس بناء القدرات العسكرية والأمنية».

يشهد السياسيون المطلعون على مرحلة الخمسينيات والستينيات بالأيادي البيضاء لعبدالله المبارك في توطيد العلاقات الكويتية العربية من جهة، والعربية العربية من جهة أخرى، وكذلك انضمام الكويت إلى جامعة الدول العربية قبل الاستقلال، ومواجهة الأطماع العراقية ابان فترة حكم عبدالكريم قاسم، وكذلك مواجهة آثار الصراع العالمي على منطقة الخليج.

وقد حاز الشيخ على أوسمة الشرف من الدرجة الأولى من معظم البلاد العربية، ومن ذلك تكريم الرئيس المصري محمد نجيب للشيخ بوسام رفيع، وأقام الرئيس المصري جمال عبد الناصر للشيخ عبد الله المبارك مأدبة عشاء بمنزله بمنشية البكري قّلده فيها أعلى الأوسمة المصرية، وكانت تلك الزيارة بداية لعلاقة وطيدة بين الرجلين.. بالإضافة إلى أوسمة تقلدها من القيادات في المغرب ولبنان وسورية ولبنان ودول عربية أخرى كما قامت الحكومة البريطانية عام 1945 بمنحه وسام الإمبراطورية الهندية بدرجة رفيق نظرا لجهوده في الحرب العالمة الثانية.

شرع الشيخ عبدالله المبارك في العمل العام في سن مبكرة نسبياً منذ العام 1926، وذلك عندما كُلّف حراسة إحدى بوابات سور الكويت، ونجح في مهمته تلك نجاحاً مبهراً بكل حزم وذكاء، واستمر نشاطه في دوائر الحكم الكويتي بعد ذلك ما يقارب 35 عاماً منفّذاً أو صانعاً للقرار.

وثائق تاريخية

ورغم أن تفاصيل حياة عبدالله المبارك حسب الوثائق التاريخية المتوافرة غير واضحة ما بين عامي 1926- 1940 لكن آثارها واضحة في حقبة حكم الشيخ أحمد الجابر وما بعدها، من حيث اضطلاع الشيخ عبدالله المبارك بمهام أمنية مباشرة ومهمة، وإعداده ليكون نائب حاكم الكويت في عهد الشيخ عبدالله السالم، حيث تولى رئاسة دائرة الأمن العام في العام 1942، وأصبح حاكماً لمدينة الكويت إثر وفاة الشيخ علي الخليفة. ويتذكر بعض الناس تصرف الشيخ عبدالله المبارك بحكمة منقطعة النظير بعد قيامه بمعاقبة اثنين من خدم الأميرة نورة بنت عبدالرحمن آل سعود بسبب تطاولهما على بعض المواطنين الكويتيين، وهو ما أدى إلى موقف متأزم مع الملك عبدالعزيز آل سعود، وانتهى بإعجاب الملك بشجاعة عبدالله المبارك، وقام بإهدائه سيارتَين، وكذلك شجاعته المعروفة في تجاوز خطر كبير هدد الكويت في العام 1944 بسبب مقتل أحد أفراد شيوخ قبيلة المنتفق والوعيد بشن حرب على الكويت، وتدخله في تهدئة الأجواء وحل الخصام.

وأما في السنة التالية فقد اتجهت جهود عبدالله المبارك نحو فض النزاعات القبلية والمشاجرات والسرقات ومهمة تحقيق الأمن في الكويت، وقد استثمر مكانته كمسؤول عن البادية والقبائل، وكان مقره آنذاك في العام 1945 بمنطقة الصفاة، وتتوجت أعماله في ذلك العام بحصوله على وسام الإمبراطورية الهندية من الحكومة البريطانية بدرجة رفيق CIE، تقديراً لجهوده خلال الحرب العالمية الثانية.

بعد ذلك في العام 1948 وبطلب من أمير الكويت الشيخ أحمد الجابر قام عبدالله المبارك بإنشاء إدارة تتولى شؤون جوازات السفر والجنسية، وفي العام 1949 أصدر هاني قدومي أول جواز سفر كويتي بأوامر مباشرة من الشيخ عبدالله المبارك، وفي العام ذاته بدأت بوادر التوتر بينه وبين الحكومة البريطانية تطفو على السطح إثر قيامه بتسلم وسام من الحكومة اللبنانية دون استئذان الحكومة البريطانية التي كانت مرتبطة مع الكويت بمعاهدة حماية موقعة منذ 1899.

مواقف حازمة

وتروي د. سعاد الصباح في كتابها «صقر الخليج» موقفاً حازماً للشيخ عبد الله المبارك في إلغاء تأشيرات دخول العرب إلى الكويت، تقول: «..قام الشيخ بإلغاء تأشيرات الدخول للكويت بالنسبة للعرب؛ وله موقف مشهود بخصوص هذا الموضوع، ففي عام 1947، عندما وصلت الرحلة الأولى لشركة طيران الشرق الأوسط اللبنانية من بيروت إلى الكويت، أمر الوكيل السياسي بأن يحصل الزوار العرب على تأشيرات دخول، وتبين أن الطائرة تحمل أشخاصاً يحملون تأشيرات حصلوا عليها من السفارات البريطانية في بلادهم، وآخرين من دون تأشيرات، فأمر الشيخ عبدالله بدخول من لا يحملون تأشيرة، ومنع دخول الحاملين لها. وقال: «كلنا بلاد عربية؛ لا يجوز أن يحتاج العرب إلى تأشيرة لزيارة بلدانهم». وكانت طلبات العرب الراغبين في زيارة الكويت وقتذاك ترسل إلى مكتب الوكيل السياسي للحصول على الموافقة؛ لذلك، فعندما أعلن الشيخ عبدالله إلغاء تأشيرات الدخول بالنسبة للعرب، ارتدى الوكيل زيه العسكري وذهب لمقابلة أمير البلاد مبدياً استياءه، فاتصل الحاكم بالشيخ عبدالله -الذي كان خارج الكويت- وأخبره بما حدث وبأن الوكيل السياسي سيكون في استقباله بالمطار، وأن عليه توضيح الأمر له، ثم الحضور لمقابلته لإبلاغه بالنتيجة. وبالفعل، استقبل الوكيل السياسي الشيخ عبدالله في المطار -وكان معه سكرتير الحكومة عبدالله الملا- واقترح عليه الذهاب معاً لمقابلة الحاكم، فطلب الشيخ منه أن يذهبا أولاً إلى مكتبه بدائرة الأمن العام، وسأله الشيخ عن أسباب تدخله في أمور تدخل في صميم الشؤون العربية، وعما إذا كان هذا التدخل بناء على تكليف رسمي من حكومته أو مبادرة شخصية منه، فأجاب الوكيل السياسي بأنه يتحدث بصفته الشخصية، وأنه لم يكن يقصد التدخل في الشؤون الداخلية للكويت. وعندئذ سأله الشيخ لماذا ذهب إذن لمقابلة الحاكم بالزي العسكري، ما يعطي الانطباع بأنه موفد في مهمة رسمية، وانتهى الأمر باعتذار الوكيل السياسي، ولم يغير الشيخ قراره».

وكترجمة أخرى للعلاقة المتوترة مع المملكة المتحدة وصفت الخارجية البريطانية في العام 1955 إمكانية توّلي عبدالله المبارك الحكم في الكويت بأنها كارثة، واشاعت لعدة سنوات نبأ تجهيز نفسه لخلافة الشيخ عبدالله السالم.

ومن الوقائع ذات الأثر الكبير في تاريخ الكويت، قيام الشيخ عبدالله المبارك العام 1956 بزيارة بريطانيا بدعوة من الجنرال تمبلر رئيس هيئة الأركان العامة للجيش البريطاني، وكان على رأس جدول أعماله التفاوض للحصول على عشر عربات مصفحة، وكذلك قيامه في نفس العام بأولى زياراته الرسمية إلى مصر بدعوة وجهتها له حكومة الثورة والمؤتمر الإسلامي، ثم عودته من هناك لقيادة الشرطة والأمن على إثر الأحداث المتفجرة في الكويت ومظاهرات التضامن مع مصر بسبب العدوان الثلاثي عليها.

تقول د. سعاد الصباح: «لم يكن من قبيل المصادفة أن الشيخ عبد الله المبارك لم يسافر قط إلى إيران أو الهند وباكستان خلافاً لما كان معهوداً في هذه الفترة، وأن زياراته الكثيرة تركزت على العراق وسورية ولبنان ومصر والسعودية وبلدان الخليج الأخرى. واحتل لبنان مكانة خاصة في قلب الشيخ، وكانت زياراته لهذا البلد مشحونة بالنشاطات الرسمية والاجتماعية والشخصية مع كثير من الهيئات والأفراد، وتعرّف عن قرب على عدد من رؤساء الوزراء (..) وكان من الطبيعي أن تتوطد علاقة الكويت بالسعودية، وهي علاقة تاريخية تعود إلى عهد الراحلين الشيخ مبارك الكبير والملك عبد العزيز آل سعود، وقد تعززت هذه العلاقة بحكم الصداقة الوثيقة التي ربطت الشيخ عبد الله المبارك بالملك سعود».

إنجازات أمنية

وعلى صعيد التطوير الأمني لم يخلُ العام 1957 من إنجازات، حيث أصدر الشيخ عبدالله المبارك قراراً خاصاً بتعديل حدود ميناء الأحمدي لتوسيعه، ثم صدر مرسوم أميري بدمج «قوات الأمن» و«قوات الحدود» برئاسة الشيخ عبدالله المبارك.

ومرة أخرى يمثل الشيخ عبدالله المبارك الكويت في المؤتمر الإسلامي بالجزائر عام 1958، ويقوم بزيارات متكررة إلى العراق بحثاً عن حلول لقضية الحدود، ويطرح فكرة انضمام الكويت للجامعة العربية، ويجتمع مع الملك سعود ويقترح عقد مؤتمر أقطاب العرب.

أما العام 1959 فقد كان حافلاً بالأحداث التي أمسك عبدالله المبارك بخيوط اللعبة فيها، حيث عمل على زيادة عدد أفراد الجيش الكويتي، وأجرى مشاورات في لندن بشأن الخطط الدفاعية التي ستقدمها بريطانيا للكويت في حال حدوث عدوان خارجي على إثر التهديدات العراقية المتكررة آنذاك، وألقى كلمة بصفته حاكماً بالنيابة أشاد فيها بالوحدة السورية المصرية.

وأما الحدث الأهم في العام 1959 فكان اجتماع المجلس الأعلى برئاسة سمو الشيخ عبدالله السالم حيث انتقد هو والشيخ فهد السالم السلوك المتعاطف لسمو الشيخ عبدالله المبارك والشيخ صباح الأحمد تجاه المعارضة، وذلك على إثر التوجهات الناصرية الشائعة آنذاك، ومن ثم إصدار سمو الشيخ عبدالله السالم مرسوماً بدمج الشرطة والأمن العام في دائرة واحدة يرأسها سمو الشيخ عبدالله المبارك. وفي غضون ذلك أشيع أن عبدالله المبارك أمر بترحيل 500 عراقي على إثر أحداث الثورة العراقية والمد الشيوعي الذي وصل الكويت آنذاك.

وعلى الصعيدين التعليمي والثقافي، فقد تبرع الشيخ عبدالله المبارك في العام 1959 بأرضه في دسمان لإنشاء مبنى إدارة الصحة المدرسية، وأصدر تعليماته بإقرار مشروع إعداد سجل تاريخي يحتوي على الوثائق الخاصة بتاريخ الكويت. وترأسه الشيخ أول اجتماع لمجلس المعارف عام 1946. وفي فبراير من العام 1960 ترأس اجتماعاً لمجلس المعارف، وهو الاجتماع الذي تم فيه طرح إنشاء جامعة الكويت. الأولى والوحيدة حتى اليوم.

أمنياً قام الشيخ عبدالله المبارك بالرد على السلطات العراقية بعدم موافقته على توصيل مياه شط العرب إلى الكويت لأن العراق وقع في أيدي الشيوعيين الذين يقومون بعمليات تصفية دموية ضد معارضيهم. وفي ذات العام سعى الشيخ عبدالله المبارك لتصفية أجواء العلاقات بين القاهرة وتونس.

وفي العام الأخير للشيخ عبدالله المبارك في دوائر الحكم الرسمية أي في العام 1960 أفصح الشيخ عن رغبته في شراء ست طائرات تدريب نفاثة من بريطانيا، وحاز على الوشاح الأكبر للقديس مرقص من قبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس، وتم دمج هيئة التنظيم وهيئة المجلس الأعلى في هيئة واحدة مكونة من سمو الشيخ عبدالله المبارك وسمو الشيخ سعد العبدالله و8 أعضاء من خارج أسرة الصباح.

وفي ذات العام قام الشيخ عبدالله المبارك باستقبال ملك المغرب محمد الخامس، ونال الوشاح الأكبر لوسام الاستحقاق اللبناني من رئيس الجمهورية فؤاد شهاب، وسافر بصحبة سمو الشيخ عبدالله السالم إلى الرياض للتفاوض على الأرض المحايدة، وسافر إلى العراق لحضور الاحتفال بافتتاح الميناء الجديد في أم قصر والتقى بعبد الكريم قاسم، ثم وفي الأشهر الأولى من العام 1961 استقبل الملك سعود خلال زيارته للكويت.

بعد ذلك، وعلى إثر مجموعة من الملاحظات التي أبداها الشيخ عبدالله المبارك قرر التنحي عن جميع مناصبه الرسمية وقدم استقالته إلى الشيخ عبدالله السالم ثم سافر مع عائلته للإقامة في بيروت، رغم رفض المجلس الأعلى لها في البداية وتوقع بريطانيا عودته للحكم.

الحياة الشخصية

في العام 1960 تزوج الشيخ عبدالله المبارك من سعاد محمد الصباح، ورزق بأول أطفاله (مبارك) منها في 29 أغسطس 1961، وقد أنجب منها أيضاً محمد في 1971، وأمنية في 1972، ومبارك في 1978، وشيماء في 1980.

بعد ابتعاد الشيخ عبدالله المبارك عن أضواء الحكم، بقيت الكويت في قلبه وعقله، فقد كان حرص أن يرفع اسمها عالياً ويضيء شموعها في المحافل العربية والدولية، ومن ذلك قيام سموه في العام 1963 بزيارة إلى الفاتيكان بدعوة من البابا، وإهداؤه الجيش المصري 100 سيارة جيب، ولقاؤه في العام 1965 بالرئيس العراقي عبد السلام عارف في مصر، وإرساله في العام 1966 شيكاً بمبلغ مليون دولار للرئيس المصري جمال عبد الناصر تاركًا للرئيس أمر توجيهه إلى أي غرض من أغراض النفع العام، وتبرعه في العام 1967 بمساعدات طبية لمصر، وفي العام 1973 بمبلغ مليون دولار لصالح المجهود الحربي.

وكان لله قضاؤه في العام 1973، حيث ودّع الشيخ عبدالله المبارك ابنه البكر في مصر، وأودعها ثراه حزيناً مصاباً.

رغم طول الغياب، لم تخرج الكويت من فكر عبدالله المبارك، فقد عاد في العام 1978 مع أسرته للإقامة في الكويت، وفي العام 1983 أرسل خطاباً إلى الشيخ جابر الأحمد يعبّر فيه عن قلقه وهواجسه حول الأوضاع في الكويت آنذاك، وتكرر ذلك في العام 1990، بعدما غادر سموه الكويت في 15 يونيو 1990 إلى لندن، حيث وجه من هناك خطاباً في أكتوبر إلى سمو الشيخ جابر الأحمد في الطائف على إثر أحداث غزو الكويت عبر فيه عن ألمه، وأسدى له بعض النصائح.

إن مسيرة حياة عبد الله المبارك توضح بجلاء أنه كان رائداً من رواد التحديث والتقدم في سائر مجالات الحياة، فعلى مستوى الفكر والتخطيط، امتلك الشيخ نظرة شاملة للأمور، فكان يحيط بأي موضوع من كل جوانبه، نلحظ ذلك مثلاً في خطته لبناء الجيش، وكيف سعى لاستكمال تطوير القدرات العسكرية للكويت في مختلف جوانبها من سلاح وعتاد وذخيرة وبشر وتدريب، ونلحظه أيضاً في إدراكه لمضمون الاستقلال الوطني باعتباره بناء المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والإدارية القادرة على الإنجاز والأداء، وكذلك إدراكه أن بناء المؤسسات يتطلب توفير الكوادر والعناصر البشرية المؤهلة لإدارتها، ومن ثم، اهتم بالتعليم وإرسال البعثات الخارجية لكي يتعرف شباب الكويت على علوم العصر ونظمه.

وعلى مستوى الممارسة والتطبيق، تمتع الشيخ بالنظرة الواقعية والقدرة على المواءمة بين ما تطلبته العلاقة القانونية مع بريطانيا من توازنات، والسعي في ذات الوقت لتوسيع دائرة حرية الحركة الخارجية للكويت.

وتحين لحظات الألم الصعبة، ويأتي الخبر الحزين، في 15 يونيو 1991، حيث تفيض الروح إلى خالقها أثناء وجود سمو الشيخ عبدالله المبارك في لندن، ويوارى الثرى في مقبرة الصليبخات بالكويت في اليوم التالي.

بوداع عبدالله المبارك جسداً، أفلت شمس مشرقة في تاريخ الكويت، كانت فيها المرحلة التاريخية هي الأكثر اضطراباً وخطراً لشعب كتب الله له أن يواجه مصيره، ولكنه سبحانه وتعالى هيأ له رجالاً كعبدالله المبارك يديرون له دفة السفينة إلى بر الأمان.

