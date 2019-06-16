أول النهار

قال مندوب الكويت الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف السفير جمال الغنيم إن جولة الحوار السنوي الرفيع المستوى القادمة بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر تسعى إلى إيجاد استجابات للتحديات الإنسانية السائدة في المنطقة.

وأضاف السفير الغنيم لـ«كونا» أن الجلسة التي ستنطلق غدا بمقر اللجنة في جنيف السويسرية هي الثانية من نوعها بهدف العمل نحو توحيد وتنسيق الجهود بين الطرفين والعمل على آليات أكثر تنظيما نحو استجابة إنسانية أفضل.

وأكد أن الاتفاق على عقد هذا الحوار السنوي الثاني الرفيع المستوى حول السياسات المتعلقة بالدبلوماسية الإنسانية بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر جاء حرصا من الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر على أهمية ودور القانون الدولي الإنساني وما تضطلع به الكويت من أدوار دبلوماسية إنسانية.

وأضاف أن انعقاد هذه الجلسات يأتي أيضا انطلاقا من مكانة الكويت على الساحة الإنسانية ورغبة في توحيد جهود الكويت مع جهود اللجنة الدولية للصليب الأحمر باتجاه تحقيق تأثير إنساني أفضل واحترام أعلى للمعايير الدولية.

وكشف الغنيم عن أن جدول أعمال الحوار يشمل العديد من القضايا المهمة المتعلقة بالأزمات الإنسانية الإقليمية والدولية ولاسيما التحديات الإنسانية في منطقة الشرق الأوسط، وآلية التعاطي معها وأساليب توحيد الجهود المشتركة للتخفيف من آثارها السلبية إضافة إلى قضية المفقودين الكويتيين والدور المنوط باللجنة الدولية على هذا الصعيد.

وأوضح أن الحوار سيتناول قضايا تتعلق بعموم الدبلوماسية الإنسانية وأهمية تعظيم الفائدة منها على صعيد تخفيف الانعكاسات السلبية للأزمات الإنسانية وآفاق التعاون بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر على مختلف الأصعدة.

وأوضح أن هذا الحوار المهم سيقوده من الجانب الكويتي مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ د. أحمد الناصر ورئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر د. هلال الساير في مقابل رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر بحضور المهتمين بالعمل الإنساني والعلاقة بين الكويت واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعرب السفير الغنيم عن ثقته بأن يثمر هذا اللقاء عن إعداد قائمة بنقاط العمل وسبل المضي قدما بما يخدم الدبلوماسية الإنسانية واحترام قواعد ومبادئ القانون الدولي الإنساني وتوحيد الجهود للتعامل مع التحديات الإنسانية في المنطقة.

وأضاف أن مخرجات هذه الجولة ستتضمن أيضا العمل على استنباط حلول أكثر استدامة لمواجهة تعقيد الأزمات الإنسانية مؤكدا أن الكويت حريصة كل الحرص على إنجاح جولة الحوار هذه لما لها من آثار إيجابية على صعيد العمل الانساني الذي تضطلع به الكويت. وشدد على أن سعي الكويت دوما لخدمة القضايا الإنسانية في العالم يأتي انطلاقا من مكانة الكويت كمركز للعمل الإنساني وأن أميرها قائد للعمل الإنساني.

