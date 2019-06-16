أول النهار

أشادت الكويت بتقرير المدير العام لمنظمة العمل الدولية غي رايدر بشأن أوضاع العمال في الأراضي العربية المحتلة.

جاء ذلك في كلمة وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل امام مؤتمر العمل الدولي الذي تتواصل اعماله من العاشر الى الـ21 من يونيو الحالي.

وأكدت في كلمة امام المؤتمر تأييد الكويت وتضامنها مع الشعب الفلسطيني فضلا عن انها تقف معه بجميع مطالبه لنيل حقوقه المشروعة، مشيرة الى ان انتهاكات حقوق الإنسان والعمال التي تمارسها قوات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني «ليس خافيا» ويستوجب على الجميع الوقوف امامها لتحقيق العدالة الاجتماعية.

ولفتت الى ان الكويت حريصة على دعم قضايا عمال فلسطين عبر أجندة منظمة العمل الدولية الخاص بالعمل اللائق في الأراضي الفلسطينية المحتلة، موضحة ان المنظمة اخذت على عاتقها منذ تأسيسها هدفها الأسمى في تحقيق العدالة الاجتماعية بين أطراف الإنتاج وتوفير أقصى درجات الحماية لحقوقهم.

واضافت ان الكويت تؤكد دعمها الكامل لما تبذله المنظمة من جهود في سبيل تحقيق مستقبل مشرق للعمال فيما دعت أطراف الإنتاج لتضافر جهودها لدعم منظمة العمل الدولية في هذه القضية.

وبينت ان تقرير المدير العام للمنظمة العمل الدولية تطرق إلى أهم التغييرات التي تواجه عالم العمل وقدم أفكارا لإدارة هذه التغيرات من خلال رصد الفجوة في المساواة بين الجنسين في العمل والتغيرات الديموغرافية للمجتمعات التي تزداد فيها نسب الشباب وكبار السن بالإضافة الى التطور التكنولوجي والاقتصاد الأخضر. وأوضحت العقيل ان التقرير قد وضع برنامج عمل يرتكز على الانسان من أجل مستقبل العمل، معربة عن امل الكويت في ان نرى نجاحاته على أرض الواقع بما يخدم الشركاء الاجتماعيين.

وفي السياق ذاته شرحت الوزيرة العقيل ان الكويت قد أطلقت الرؤية الوطنية (كويت جديدة 2035) برغبة سامية من سمو امير البلاد، مشيرة الى ان الحكومة اتخذت خطوات ملموسة لتنمية رأس المال من خلال استراتيجية اقتصادية وتعليمية وتدريبية مرتبطة باحتياجات سوق العمل لرفع قدرات العاملين.

واشارت الى اعتماد الحكومة السياسة الوطنية للشباب التي تعبر عن رؤية الكويت لشبابها والتزامها تجاههم لخلق بيئة تساعدهم لتحقيق أقصى إمكانياتهم من أجل مستقبل عمل مشرق في جميع مجالات الحياة وذلك من خلال خلق فرص عمل جذابة من اجل استثمار إمكانياتهم في جميع مجالات الحياة.

وأكدت اهتمام حكومة الكويت بتطوير وبناء القدرات بكافة صورها واشكالها مشيرة الى توقيع مشروع البرنامج الوطني للعمل اللائق بين الهيئة العامة للقوى العاملة ومنظمة العمل الدولية في ديسمبر 2018.

