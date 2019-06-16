الأولى

أكدت مؤسسة التأمينات انها تعكف على وضع اللمسات الأخيرة على الدراسة الخاصة بنظام الاستبدال والتي ترمي لإيجاد حلول تتماشى مع التطورات الحياتية وزيادة المتطلبات الاجتماعية.

وقال المدير العام للمؤسسة مشعل العثمان في تصريح صحافي إنه سيتم قريبا جدا عرض نتائج الدراسة على مجلس الأمة، لافتا الى ان من شأنها تحقيق المصلحة العامة والمحافظة على سلامة وديمومة صناديق المؤسسة للقيام بالدور الذي أنشئت من أجله.

وأضاف أن هذه الأمر يتوافق مع ما أبداه بعض أعضاء مجلس الأمة من اقتراحات في هذا الشأن والتي يتم أخذها بكثير من العناية والاهتمام عند إعادة دراسة النظام الحالي للاستبدال.

وشدد على اهتمام المؤسسة بكل ما يعرض عليها وما يسهم في تخفيف أعباء المواطنين انطلاقا من الدور الاجتماعي الذي تقوم به وحرصا منها على المصلحة العامة للمنتفعين بأنظمة التأمينات وخصوصا أصحاب المعاشات التقاعدية.

من جانب آخر، علمت النهار ان اللجنة المالية ستعمل بالتنسيق مع وزير المالية د. نايف الحجرف على الإسراع بإعادة مناقشة نظام استبدال المعاش التقاعدي فور جهوزية المؤسسة من اجل الوصول الى حل عادل يضمن عدم استنزاف رواتب المتقاعدين بالفوائد غير العادلة كما يجري حاليا، على ان تسير بنفس النهج المتبع الذي اثمر توافق السلطتين على قانون التقاعد المبكر والقرض الحسن.

من جهته، قال النائب محمد الحويلة ان مراجعة مؤسسة التأمينات الاجتماعية لنظام الاستبدال خطوة دعونا اليها، سعيًا للوصول لصيغة توافقية شرعيه خالية من الشوائب الربوية من اجل الحفاظ على حقوق المتقاعدين.

بدوره، أوضح النائب محمد هايف ان وضع اللمسات الأخيرة على قانون التأمينات الجديد بدأ بتعهد الوزير وانتهى بالتوافق على شرعيته وخلوه تماما من كل شائبة ربوية، ونحن نؤكد اننا مع هذا التوافق وندعو جميع الأطراف الى التعاون لإقرار المشروع في أسرع وقت.

من جانبه، اعتبر النائب ماجد المطيري اعلان المؤسسة العامة للتأمينات عن دراسة تعديل النظام الحالي للاستبدال المتعلق بقروض المتقاعدين خطوة جيدة مطالبا بالاسراع في تقديم الحلول المناسبة وفق الفتاوى الشرعية.

وقال في تصريح صحافي: إن وزير المالية تعهد في جلسة الاستجواب بحل ملف الاستبدال من أجل توفير حياة كريمة للمتقاعدين لاسيما أن نظام التأمينات نظام تكافلي اجتماعي ينبغي أن يوفر خدمات التأمين الاجتماعي للخاضعين له .

من ناحيته، علق النائب بدر الملا بالقول ان استجواب وزير المالية بات يؤتي ثماره، مضيفا: مبروك للمتقاعدين التحرك الجدي لتغيير نظام الاستبدال فوائد قروض التأمينات.