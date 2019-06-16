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أعلنت وزيرة الاشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. جنان بوشهري الموافقة على الاوامر التغييرية لعقود صيانة الطرق الحالية واعتماد موازنتها المالية وذلك ضمن الخطة الشاملة لاصلاح الشوارع في البلاد. واكدت بوشهري في تصريح للصحافيين خلال جولة قامت بها امس على منطقتي الرميثية وصباح الناصر ان الاوامر التغييرية جاءت لتعديل خلطة الاسفلت التي كان منصوصا عليها في العقود السابقة بما يتوافق وخطة العمل التي تم اعتمادها مؤخرا.

ولفتت الى ان صيانة الطرق السريعة مثل طريق الملك فهد والدائري السادس وغيرهما تسير حسب الجدول الزمني والخطة المعدة لها بالتعاون بين هيئة الطرق والادارة العامة للمرور المعنية باغلاق الحارات خلال اعمال الصيانة، مبينة ان هذه الاعمال خفت وتيرتها خلال رمضان نظرا لزحمة الشوارع وخصوصية الشهر الكريم، الامر الذي دفع ادارة المرور الى التنسيق مع هيئة الطرق للعمل خلال اجازة نهاية الاسبوع فقط.