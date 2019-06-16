الأولى

أعلنت لجنة متابعة ظاهرة سكن العزاب في السكن الخاص والنموذجي اعتماد آلية فاعلة للحد من تلك الظاهرة.

واكد رئيس اللجنة عمار العمار دخول الآلية الجديدة حيز التنفيذ في المرحلة المقبلة، اضافة الى التشديد على اتخاذ الاجراءات القانونية بكل حزم بهدف الحد من هذه الظاهرة السلبية وما يترتب عليها من اثار واضرار على البنى التحتية للخدمات، الى جانب الاخلال بالجانبين الامنى والاجتماعي. وشدد على ان البلدية لن تتهاون في تطبيق القانون بقطع التيار الكهربائي عن العقار المخالف بعد استنفاد الاجراءات اللازمة من قبل البلدية عبر توجيه انذار لصاحب العقار باخلاء العزاب منه وفي حال عدم الاخلاء بعد انتهاء المدة يتم تحرير محضر مخالفة بهذا الخصوص تمهيدا لقطع التيار مع تحرير غرامات من قبل شرطة البيئة.

وحذر العمار اصحاب العقارات من محاولة ايصال التيار الكهربائي بصورة غير قانونية الى العقار المقطوع عنه عبر وضع مولدات كهربائية متنقلة، مؤكدا جدية الاجهزة الرقابية ومنها شرطة البيئة في اتخاذ الاجراءات طبقا للقانون الى جانب عدم السماح باعادة التيار الكهربائي للعقارات التي تم قطعها الا بعد اخلائه من العزاب وازالة كل مخالفات البناء.

