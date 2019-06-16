الأولى

عواصم - الوكالات: كشفت مصادر أميركية وخليجية أن الولايات المتحدة ودول الغرب تسعى الى تشكيل قوة دولية لحماية ممرات الملاحة عبر مضيق هرمز وبحر عمان بينما أعلن وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تركز على بناء إجماع دولي عقب هجمات على ناقلات نفط ألقت واشنطن باللوم فيها على إيران....(طالع ص 19-18).

وقال أحد المسؤولين الأميركيين لا نعتقد أن هذا قد انتهى، في إشارة إلى احتمال وقوع المزيد من الهجمات. وذكرت ثلاثة مصادر في الخليج أنه توجد خيارات محدودة، منها طرح تدريجي لنظام المرافقة الأمنية الذي استخدم في حرب الناقلات إبان الحرب الإيرانية العراقية خلال الثمانينيات من القرن الماضي ولاحقا في هجمات القراصنة الصوماليين وتطبيق قواعد اشتباك جديدة، والقيام بعمليات لإزالة الألغام.

بدورها أفادت صحيفة تايمز البريطانية بأن دول الغرب تبحث خططا لنشر قوات لحماية السفن المدنية في الخليج العربي.

من جهته قال شاناهان انه ومستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو يركزون على بناء إجماع دولي بشأن هذه المشكلة الدولية. وأشار شاناهان إلى أن هناك عملية جارية حاليا لتحديد مصدر الألغام المستخدمة في الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في خليج عُمان.

