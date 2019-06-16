عربيات ودوليات

عواصم - الوكالات: كشف وزير الدفاع الأميركي بالوكالة باتريك شاناهان ان ادارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب تركز على بناء «اجماع دولي» عقب هجمات على ناقلات نفط بالشرق الأوسط، القت واشنطن باللوم فيها على ايران.

وقال شاناهان للصحافيين خارج مقر وزارة الدفاع «ما نركز عليه انا والسفير بولتون والوزير بومبيو هو بناء اجماع دولي بشأن هذه المشكلة الدولية» وذلك في اشارة الى مستشار الأمن القومي جون بولتون ووزير الخارجية مايك بومبيو. وأضاف شاناهان ان دور «البنتاغون» في هذا الجهد، سيشمل تبادل معلومات المخابرات، مثلما فعلت القيادة المركزية بالجيش الأميركي بنشرها تسجيل فيديو يعرض لقطات لدورية من الجيش الايراني وهي تزيل لغما لم ينفجر من جانب احدى الناقلتين. وأشار شاناهان الى ان هناك عملية جارية حاليا لتحديد مصدر الألغام المستخدمة في الهجمات التي استهدفت ناقلتي النفط في خليج عمان.

وأدلى شاناهان بتصريحه، وسط ردود افعال متوالية، ازاء الهجوم، حيث دان الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريس الهجوم على ناقلتي النفط داعيا الى تحقيق مستقل فيما حصل. وأكد غوتيريس انه لابد من الوقوف على الحقيقة بعد الهجوم على ناقلتي النفط. في غضون ذلك نقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولين اميركيين ان الولايات المتحدة تبحث مع حلفائها مجموعة من الخيارات بشأن كيفية حماية الملاحة الدولية في خليج عمان. وأصيبت ست ناقلات نفط خلال الأيام الثلاثين الماضية في هجومين قرب مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خمس شحنات النفط العالمية. وقال احد المسؤولين الأميركيين «لا نعتقد ان هذا قد انتهى»، في اشارة الى احتمال وقوع المزيد من الهجمات. وذكرت ثلاثة مصادر في الخليج انه توجد خيارات محدودة، منها طرح تدريجي لنظام المرافقة الأمنية الذي استخدم في «حرب الناقلات» ابان الحرب الايرانية العراقية خلال الثمانينيات من القرن الماضي ولاحقا في هجمات القراصنة الصوماليين وتطبيق قواعد اشتباك جديدة، والقيام بعمليات لازالة الألغام.

وقال احد المصادر الخليجية «ان الأميركيين وغيرهم يتحدثون عن الحاجة لتعزيز الأمن داخل مسارات الشحن وحولها وحماية السفن التجارية كخطوة اولى والقدرة على اطلاق النار على زوارق سريعة معادية حال اقترابها من مثل هذه السفن وفقا لقواعد اشتباك جديدة».

من جهتها افادت صحيفة «تايمز» البريطانية بأن دول الغرب تبحث خططا لنشر قوات لحماية السفن المدنية في الخليج العربي ونقلت الصحيفة امس عن مسؤولين غربيين تقليلهم من شأن الأحاديث عن رد سريع محتمل على الحادث الأخير مشيرين الى ضرورة اكمال التحقيق فيما حصل، على الرغم من قناعتهم بأن ايران هي من يقف وراء الحادث الثاني من نوعه خلال نحو شهر.

وكان الرئيس الأميركي اكد في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز» ان «ايران قامت بهذا الأمر»، مستنداً الى تسجيل القيادة الوسطى. وقال ترامب «نرى السفينة، مع لغم لم ينفجر وهذا يحمل بصمات ايران» مؤكّداً انّ الحرس الثوري «لا يريد ترك ادلة خلفه».

واتهمت واشنطن طهران بالسعي لبلبلة امدادات النفط العالمية باغلاق مضيق هرمز، وهو ما هددت به ايران في الماضي. غير ان ترامب قلل من شأن هذه التهديدات مؤكدا ا ان الايرانيين «لن يقوموا باغلاقه، لن يغلق، لن يغلق لفترة طويلة وهم يعلمون ذلك. ولقد ابلغوا بذلك بأشد العبارات» وقال ترامب «نريد ان نعيدهم لطاولة التفاوض... انا مستعد عندما يكونوا مستعدين... لست في عجلة» وردا على سؤال بشأن كيف يعتزم التعامل مع طهران ومنع تكرار مثل تلك الحوادث مستقبلا قال ترامب «سنرى ما سيحدث».

من جهته اعتبر وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت في بيان ان ايران مسؤولة بشكل «شبه مؤكد» عن الهجومين على ناقلتي النفط في بحر عمان. واتّهمت لندن الحرس الثوري الايراني، بالوقوف خلف هجومي الخميس.

وردا على فيديو «البنتاغون» كتبت شبكة «برس تي في» التابعة للتلفزيون الرسمي الايراني والناطقة بالانكليزية، في تغريدة على تويتر ان الحرس الثوري كان «القوة الأقرب الى موقع الحادث» وأن ايران «كانت اول من توجه الى المكان لانقاذ الطواقم».

