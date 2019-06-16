عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: كشف مصدر في وزارة الدفاع الأميركية لقناة «الحرّة»، أن «الحرس الثوري الإيراني» أطلق في الأيام الماضية وعلى دُفعتين صاروخين روسييّ الصنع من طراز «سام» في اتجاه طائرتين أميركيتين من دون طيّار في «أجواءٍ معينة» فوق مياه الخليج ومن دون أن يتمكن من إصابتهما.

وأضاف المسؤول، الذي تحدث طالبا عدم الإفصاح عن هويته، أن الطائرتين الأميركيتين من طراز «أم كيو 9» لم تُصابا بأي أذى وأن صاروخيّ الـ«سام» «اللذين أُطلقا في شكل عشوائيّ سقطا في البحر». تجدر الإشارة الى أن القيادة الوسطى الأميركية لم تعلق رسميا بعد هذا الحادث.

وكان مصدر أميركي مسؤول قال لشبكة «CNN» إن طائرة أمريكية بدون طيار «درون» رصدت اقتراب زوارق إيرانية من ناقلتي النفط اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عُمان، قبل وقوع الهجوم.

لكن المصدر لم يوضح إذا ما كانت الطائرة الأميركية بدون طيار قد صورت الزوارق الإيرانية وهي تقوم بهجوم فعلي على الناقلتين.

وكانت البحرية الأميركية نشرت مقطع فيديو قالت إنه «يُظهر قاربا إيرانيا يقترب من إحدى الناقلتين بعد الهجوم لإزالة لغم لاصق، لم ينفجر، من هيكلها» واتهمت الولايات المتحدة إيران بتنفيذ الهجوم على الناقلتين في خليج عُمان، وهو ما نفته طهران.

