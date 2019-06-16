عربيات ودوليات

واشنطن-صوفيا- الوكالات: وصف وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية عادل الجبير تصرفات إيران باللاعقلانية، مؤكدا على أنه لا أحد يريد الحرب، لكن الأمر يعود لطهران. وشدد الجبير في حديث مع شبكة «CNN» الاميركية على ضرورة أن تقرر إيران إن كانت «ثورة أم دولة» مشيرا إلى أن الأمر يرجع إلى الإيرانيين «لأنهم يقومون بالتصعيد»، وقال «لقد أوضحنا للإيرانيين عن طريق رسائل، وأميركا أيضا وجهت رسائل عن طريق دول أخرى، مفادها أنه لا أحد يريد الحرب، ويجب على الإيرانيين ألا يميلوا إليها». وأكد وزير الدولة للشؤون الخارجية السعودية على أن المملكة تتفق مع الولايات المتحدة في أن إيران تقف وراء الهجوم على ناقلتي النفط في خليج عمان مشيرا إلى أن الجميع يحاول تجنب الحرب باستثناء إيران. وأوضح «نحاول استخدام الدبلوماسية والعقوبات الاقتصادية لكي تقوم إيران بفعل الصواب ولكي نوضح لإيران أن سلوكياتها غير مقبولة».

من جهتها طالبت الإمارات امس المجتمع الدولي بحماية الملاحة في مياه الخليج. ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام» عن وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قوله في مؤتمر صحافي في العاصمة البلغارية صوفيا «على المجتمع الدولي أن يتعاون من أجل تأمين الملاحة الدولية وتأمين وصول الطاقة». وبحسب الوزير الإماراتي «المنطقة هي الشريان الأساسي للطاقة في العالم ولا نريد أن يكون هذا تكراراً في المنطقة بين فترة وأخرى لكي نزدهر ونستقر». وحول الهجوم الشهر الماضي قال إن «الأدلة التي جمعناها نحن وزملاؤنا من دول أخرى تشير بوضوح إلى أنها عملية تفجير من خارج السفينة تحت مستوى المياه والتقنية التي تم استخدامها والتوقيت والمعلومات التي جمعت قبل العملية واختيار الأهداف بدقة بحيث لا يتم غرق أو تسريب نفط من هذه السفن».وأضاف «هذه القدرات غير موجودة عند جماعات خارجة عن القانون ..هذه عملية منضبطة تقوم بها دولة ..ولكن إلى الآن لم نقرر أن هناك أدلة كافية تشير إلى دولة بالذات».

