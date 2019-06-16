عربيات ودوليات

بغداد - الوكالات: دعا رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، اميركا لبذل جهود من اجل تحقيق «التهدئة» في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وايران في المنطقة.

وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء العراقي انه بحث مع وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو في اتصال هاتفي تعزيز العلاقات الأميركية العراقية و«تبادلا وجهات النظر حول التطورات التي تشهدها المنطقة على خلفية الأزمة بين الولايات المتحدة الأميركية والجمهورية الايرانية». وأضاف البيان ان بومبيو «أثنى على موقف العراق ودوره المتنامي وعلاقاته المتنوعة في محيطه العربي والاقليمي وسعيه للحفاظ على الأمن والاستقرار وتجنب التصعيد».

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية مورغان اورتاغوس في بيان ان المباحثات تناولت التقييم الأميركي الذي يعتبر ايران «مسؤولة عن الهجوم على ناقلتين نفطيتين في خليج عمان» الخميس. وأضافت ان بومبيو اعرب ايضا عن تقدير الولايات المتحدة لالتزام العراق بحماية افراد الخدمة الأميركيين العاملين في العراق بمجال محاربة تنظيم «داعش».

وجددت الولايات المتحدة للمرة الثالثة تمديد اعفاء العراق مدة 90 يوما من العقوبات التي فرضتها على ايران تتيح له استيراد الكهرباء والغاز اللذين يعتمد عليهما بشدة خصوصا في الصيف الساخن الذي تشهد البلاد. وقال مسؤول حكومي عراقي رفيع قريب على المفاوضات ان العراق ضمن تمديداً جديداً لمدة 90 يوماً لاستيراد الطاقة الايرانية بعد مفاوضات طويلة مع الولايات المتحدة حتى الأيام الاخيرة قبل انتهاء مهلة الاعفاء».

على صعيد اخر اعلن الجيش العراقي، امس سقوط ثلاث قذائف هاون على قاعدة جوية تقع شمال العاصمة بغداد، وتستضيف مدربين اميركيين. وأضاف الجيش العراقي ان الهجوم تسبب في حريق صغير، لكن لم تقع اصابات.

