عربيات ودوليات

برلين - الوكالات: ايدت المحكمة الادارية الاقليمية بمدينة لونبورغ الألمانية حكماً قضائياً سابقاً بحظر شركة طيران «ماهان» الايرانية في الأجواء الألمانية.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة غير القابل للطعن ان اسباب الحظر تتعلق بالسياسة الخارجية والأمنية، وذلك بعد ان اتهمت الخارجية الألمانية «ماهان» بنقل معدات عسكرية ومقاتلين الى سورية. وكان دبلوماسيون قد اكدوا في مارس الماضي ان فرنسا حظرت هبوط واقلاع الرحلات الجوية التابعة للشركة بعد ضغوط مكثفة من واشنطن. وماهان هي ثاني اكبر شركة طيران ايرانية تأسست عام 1992 كأول شركة طيران ايرانية خاصة، وتملك الشركة اكبر اسطول طائرات في البلاد.

