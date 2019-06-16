عربيات ودوليات

واشنطن - الوكالات: أفاد مسؤول اميركي بأن زوارق ايرانية منعت سحب ناقلة النفط النرويجية «فرونت ألتير» التي تعرضت الخميس لهجوم في خليج عمان. وقالت شركة «فرنتلاين» المالكة للناقلة انه تم اخماد الحريق في «فرونت ألتير» وأوضحت في بيان ان «عمليات تبريد الناقلة مستمرة والناقلة مستقرة»، وتعهدت باجراء تحقيق مستفيض.

واستبعدت الشركة احتمال وجود خطأ بشري او ميكانيكي تسبب في الانفجار، وقالت انها ستتوخى اقصى درجات الحذر عند بحث قبول تعاقدات جديدة في المنطقة.

وصرح رئيس الشركة المشغلة لناقلة النفط اليابانية التي استهدفها هجوم هي الأخرى في بحر عمان، بأن بحّارة السفينة رأوا «جسما طائرا» قبل وقوع انفجار ثان على متنها.

وأوضح يوتاكا كاتادا رئيس «شركة كوكوكا كوراجوس» للملاحة، للصحافيين ان «أفراد الطاقم قالوا ان السفينة اصيبت بجسم طائر. قالوا انهم رأوه بأعينهم». وتابع «تلقينا تقريرا يفيد بأن شيئا ما حلّق باتجاه السفينة ثم وقع انفجار وثقبت» ناقلة النفط.

