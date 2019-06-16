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عواصم - الوكالات: تصاعدت حدة القصف والمعارك في شمال سورية بين قوات نظام الرئيس السوري بشار الاسد وحليفتها روسيا من جانب وفصائل معارضة في محافظة ادلب.

وأرسلت روسيا تعزيزات عسكرية كبيرة في محاولة لحسم المعركة في ادلب حيث وصلت الى ميناء طرطوس سفينتان عسكريتان، فيما شهدت قاعدة حميميم في اللاذقية هبوط نحو 14 طائرة شحن عسكرية، وبررت موسكو ذلك بأن لها اولويات في شمال سورية وفق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الذي اكد ان احد تلك الأولويات هو القضاء على الارهاب في ادلب.

في المقابل، اعتبر وزير الخارجية التركي مولود جاويش اوغلو انه «لاعذر» لروسيا لعدم الضغط على النظام السوري لوقف ضرباته في ادلب، رافضا في الوقت ذاته عذر موسكو بأنه لا يمكنها ان تجعل النظام يصغي لها. تصريحات اوغلو سبقتها تحذيرات للرئيس اردوغان بأن قصف النظام لمناطق المعارضة في ادلب وآخرها بالفسفور جريمة لا تغتفر ولا يمكن السكوت عنها.

في غضون ذلك قتل 45 شخصاً على الأقل امس بينهم عشرة مدنيين و26 مقاتلاً من قوات النظام والموالين لها، جراء المعارك العنيفة والغارات التي تستهدف مناطق عدة في شمال غرب سورية، وفق ما افاد المرصد السوري لحقوق الانسان.

ودارت فجر امس اشتباكات عنيفة بين قوات النظام ومقاتلين موالين لها من جهة، والفصائل المقاتلة وبينها هيئة تحرير الشام (النصرة) من جهة اخرى في ريف حماة الشمالي المحاذي لمحافظة ادلب، تتزامن وفق المرصد مع تنفيذ الطيران الروسي والسوري غارات كثيفة.

وأحصى المرصد مقتل 26 على الأقل من قوات النظام ومقاتلين موالين لها خلال هذه المعارك ثمانية منهم جراء انفجار الغام ارضية، بينما قتل تسعة من مقاتلي الفصائل خلال المعارك والقصف. كما تسبّبت غارات نفذها الطيران السوري على مناطق عدة في ريف ادلب الجنوبي المحاذي لمنطقة المواجهات بمقتل عشرة مدنيين على الأقل بينهم ثلاثة اطفال وامرأتين. وقتل خمسة من المدنيين في بلدة البارة، وثلاثة في مدينة معرة النعمان بالاضافة الى اثنين آخرين في قرية الفطيرة، وفق المرصد.

وتتركّز المعارك في ريف حماة الشمالي، حيث تحاول قوات النظام استعادة منطقتين كانت قد طردت الفصائل منهما قبل ان تستعيدهما الأخيرة في 6 يونيو، اثر اشتباكات تسببت بمصرع 100 مقاتل من الجانبين خلال 24 ساعة.

ومنذ نهاية ابريل، تستهدف الطائرات الحربية السورية والروسية ريفي ادلب الجنوبي وحماة الشمالي، ما يسفر بشكل شبه يومي عن سقوط قتلى في صفوف المدنيين، وباتت قرى وبلدات شبه خالية من سكانها بعدما فروا جراء القصف العنيف.

