عربيات ودوليات

دوشنبه- الوكالات: أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال اجتماع تشارك فيه روسيا والصين ودول آسيوية أخرى في طاجيكستان إن بلاده ستواصل تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي في ظل غياب «مؤشرات إيجابية» من الأطراف الموقعة الأخرى.

وتوقفت إيران عن الالتزام ببعض تعهداتها بموجب الاتفاق النووي الذي أبرمته في عام 2015 مع قوى عالمية، وذلك بعد عام من انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق وتشديدها العقوبات على طهران. وفي كلمته أمام مؤتمر «التفاعل وإجراءات بناء الثقة في آسيا» قال روحاني «إيران لا يمكنها بطبيعة الحال الالتزام بهذا الاتفاق من جانب واحد». وأضاف «من الضروري أن تواصل جميع أطراف الاتفاق إعادته إلى ما كان عليه» موضحا أن إيران تريد أن ترى» مؤشرات إيجابية» من الدول الأخرى الموقعة على الاتفاق وهي روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.

ولم يدل الرئيس الإيراني بتفاصيل عن الإجراءات التي ستتخذها بلاده كما لم يفصح عن المؤشرات الإيجابية التي تريد أن تراها.

وقال روحاني إن «التدخل الأجنبي لعدد من القوى في الشؤون الداخلية لبلدان الشرق الأوسط، والسياسة أحادية الجانب، والإرهاب والتطرف والتراجع في المسائل الخاصة بالأمن الدولي والسلام، بما في ذلك فيما يخص خطة الأعمال المشتركة الشاملة حولت منطقتنا إلى إحدى المناطق الأكثر تأزما والأقل استقرارا في العالم».

وعقدت امس في العاصمة الطاجيكية دوشنبه قمة مجموعة «التفاعل وإجراءات بناء الثقة» في آسيا «سيكا». وأعلنت الدول المشاركة في القمة « معارضتها لأي عقوبات أحادية الجانب ولتطبيق القوانين الوطنية خارج حدودها.

ودعا الرئيس الصيني في كلمته إلى استخدام الحوار بدلا من المواجهة في حل المشكلات وإنشاء خريطة أمنية شاملة تراعي خصوصيات القارة الآسيوية، وقال إن على دول القارة توحيد الجهود لمواجهة التحديات وتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة الإرهاب بشكل جماعي. أما الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فدعا في كلمته إلى بذل جهود جماعية لتشكيل نظام عالمي عادل، وتعزيز التعاون بين الدول الآسيوية في مجال مكافحة الإرهاب. وقال بوتين إن انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي عقّد تنفيذه وأثر بشكل فعلي في جهود منع انتشار الأسلحة، معتبرا أن الحل الوحيد يكمن في التزام جميع الأطراف بالاتفاق.

واتهم الرئيس الروسي الولايات المتحدة بأنها تخوض «حروبا تجارية» عديدة «دون قواعد اشتباك».ونقل الكرملين عن بوتين قوله في قمة دوشنبه «الذي يحدث فعليا هو قتال بلا قواعد مقرونا بترهيب المنافسين وإقصائهم بأساليب مختلفة عن أساليب اقتصاد السوق». وخلال المؤتمر الأمني، قال بوتين إن الحاجة «إلى جهودنا الجماعية لإيجاد مخرج من الوضع الحالي» لم تكن في أي وقت مضى كما هي عليه الآن، ودعا إلى خلق ثقة جديدة وتكريس معايير تعاون اقتصادي عادل. وكان بوتين التقى روحاني الجمعة بينما أعلنت الخارجية الروسية إنها ترصد أدلة على «تصعيد مصطنع» بسبب النهج الأميركي تجاه إيران، داعية جميع الأطراف إلى ضبط النفس.

