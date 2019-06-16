عربيات ودوليات

أكد الخبير الاستراتيجي اللواء د. محمود خلف المستشار في اكاديمية ناصر العسكرية ان سيناء آمنة تماما في ظل احكام الرقابة عليها ونجاح العملية العسكرية «سيناء 2018»، موضحا ان الارهاب في مصر حاليا في مرحلة الاحتضار.

وقال خلف في حوار خاص لـ«النهار» ان اي حديث عن اتمام صفقة القرن مقابل التنازل عن جزء من اراضي مصرية عار تماما من الصحة لان الدولة المصرية لن تفرط في حبة رمل واحدة، مشيرا الى ان سيناء خارج اي صفقات، وبين ان الأوضاع في منطقة الخليج تؤكد ان هناك اطماع ومؤامرات خارجية تحاك ضد دول المنطقة، موضحا ان اميركا تستخدم سياسة القوة والسلام في تعاملها مع ايران وأن الحرب مستبعدة تماما.

وأشار اللواء خلف الى ان الحرب النفسية التي تتبعها بعض الدول هدفها بث الفوضى واثارة البلبلة داخل المجتمع ومن ثم التأثير على الوحدة الوطنية.. والى تفاصيل الحوار:

كيف ترى الأوضاع في منطقة شمال سيناء في ظل «سيناء 2018»؟

يمكن القول الآن ان سيناء آمنة تماماً، ويجب ان نعلم ان مساحة سيناء تبلغ 62 الف كيلومتر مربع، وتشكل 6 % من مساحة مصر وتعادل من حيث المساحة 18 محافظة كاملة من محافظات الداخل، اذا جمعنا الحوادث اليومية العادية في 18 محافظة وتمت مقارنتها بنفس المساحة في سيناء سنجد انها اكثر اماناً من كثير من المحافظات لذلك اؤكد ان سيناء في منتهى الأمان لأن مصر لديها جيش قوي قادر على حماية حدودها وأراضيها من اي عدوان يستهدفها.

وعندما نتحدث عن «سيناء 2018» يجب ان نعلم انها لا تختص بسيناء فقط ولكنها تغطي جميع اتجاهات مصر الأربعة وتشمل جميع المناطق، ولدينا اربع قيادات عسكرية في 4 اتجاهات استراتيجية: سيناء في الشرق، حدودنا مع ليبيا في الغرب، مع السودان في الجنوب وحدودنا مع البحر الأحمر، وكل هذا يؤكد حجم المخاطر التي نواجهها لأن مصر لا تحارب ارهاب يأتي من سيناء بل يأتي من اتجاهاتها الأربعة ولو تابعنا تصريحات المتحدث العسكري سنجد ان العمليات العسكرية بطول هذه الجبهات وليس سيناء وحدها، ومصر تستطيع خوض 4 حروب في وقت واحد ويجب ان نطمئن تماماً على الدولة المصرية وأن يطمأن الشعب على بلاده لأننا لدينا القوات المسلحة الأقوى في الشرق الأوسط، والـ10 على العالم.

«صفقة القرن» تتضمن وفق المروجين لها بندا لتوسيع قطاع غزة في اتجاه العريش.. ماردك؟

كلام غير صحيح وعار تماماً من الصحة ومصر لن تفرط في ذرة رمل او حبة تراب وللأسف ليس كل ما يثار صحيحاً، وحتى هذه اللحظة لا توجد اي تفاصيل عما يسمى بـ«صفقة القرن» على ارض الواقع ولا اعرف من يروج لتخلي مصر عن جزء من اراضيها، تراب مصر لا يدخل في اي صفقات وهذا غير وارد مهما حدث، ولا اتصور ان احدا يجرؤ على مفاتحة القيادة المصرية بذلك بأي حال من الأحوال، فسيناء خارج القضية تماماً وما يطلق عليها «صفقة القرن» امر يخص فلسطين واسرائيل.

هل نستطيع القول ان المؤامرات التي كانت تحاك ضد سيناء انتهت؟

لا تستطيع اي دولة في العالم ان تقول ان المؤامرات التي تدبر ضدها انتهت، ولا نستطيع ان نركن الى اننا في حالة سلام مستقر، والسلام لابد ان تكون له قوة تحميه وتفرضه وتعطي رسالة حاسمة لمن يفكر في الاقتراب من مصر انه سيدفع الثمن غالياً، هذه هي لغة القوة الفعلية، وعلى الأرض فحجم المؤامرات على مصر وسيناء كبير والمتآمرين لديهم بالتأكيد اجهزة مخابرات تعلم جيداً حجم قوتنا، وتعلم ان رد فعلنا سيكون اضعاف اي مكسب قد يحققوه من الدخول معنا في معركة غير محسوبة، وهذه هي ببساطة فكرة الردع التي نطبقها بالشكل الحديث.

هل وصل الارهاب في مصر الى مرحلة الاحتضار؟

نعم، الارهاب حاليا في مصر يحتضر، ومصر الآن تقود مخطط التنمية والتعمير حتى في سيناء ذاتها ولو كان الارهاب انتصر ما كانت مشروعات التنمية والتعمير التي تملأ مصر في عهد الرئيس السيسي شيدت، وهناك مشروعات ضخمة وكبيرة للغاية تنفذ الآن في مناطق سيناء تتكلف المليارات وجارٍ تنفيذ اكبر ميناء في شرق قناة السويس بخلاف الأنفاق التي شيدت وأنجزنا ايضاً مشروع ازدواج القناة «قناة السويس الجديدة» وكثير من المشروعات الضخمة تم انجازها في سيناء.

ومع تأمين مصر وحدودها هناك خطة اخرى كبرى هي نهضة وتنمية مصر لأن التنمية اساساً احدى ادوات محاربة واجتثاث الارهاب، والغرض من العمليات الارهابية ارباك الدولة وشغلها عن خطط التنمية التي تقوم بها في كل الاتجاهات.

«الثأر للشهداء».. تحدث عنه الرئيس السيسي في اكثر من مناسبة..كيف ترى اهمية تسليم الارهابي الخطير هشام عشماوي لمصر؟

تسليم الارهابي الخطير هشام عشماوي جاء بعد تنسيق عسكري كبير بين الجيش المصري والجيش الوطني الليبي في اطار حماية الأمن القومي المصري ولحماية حدود مصر الغربية وللثأر للشهداء ولمحسابته عما اقترفه من جرائم، والرئيس السيسي قال ان الفرق بين هشام عشماوي والبطل احمد المنسي كبير فهما ضابطان ولكن احدهما استشهد لحماية الوطن والآخر ضل الطريق وقاتل في صفوف الارهاب، وأكد ان مصر تريده لتحاسبه وبالفعل حدث وهو ما يؤكد صدق الرئيس السيسي وقدرته على تنفيذ وعوده وأيضاً على قوة الجيش المصري وأجهزته على حماية امننا القومي.

وأهمية ضبط هذا الارهابي الخطير هو حجم المعلومات الذي سيتوفر لمصر من خلال التحقيق معه وعن حجم التمويلات ومصادرها ايضاً فهو كنز معلومات كبير وصيد ثمين.

هل تشكل اسرائيل حاليا مصدر تهديد لمصر؟

اسرائيل هي الخطر الرئيس امام مصر، وما جعل اسرائيل تبتعد عن مصر هو قوة الردع الموجودة داخل القوات المسلحة، فاسرائيل لا تعرف غير لغة القوة، ولولا انها تعرف ان عقاباً جسيماً في حوزة القوات المسلحة لما كانت احترمت اتفاقية السلام، ولكنها ستظل مصدر التهديد بالنسبة لمصر، حتى تحقيق السلام الشامل وقيام دولة فلسطين، وحتى ذلك فاسرائيل بالنسبة لنا هي معسكر قوات معادية.

كيف ترى الأوضاع في منطقة الخليج؟

التطورات الأخيرة في الخليج من استهداف ناقلات النفط يؤكد ان هناك مؤامرة خارجية تستهدف دول المنطقة برمتها ويؤكد ايضاً ان العالم العربي اصبح يواجه الآن اطماع دول اخرى، وعلى ايران ان تحترم القانون الدولي وألا تتدخل في شؤوننا وتلك المخاطر اصبحت متزايدة وربما تنبئ عن تطورات قد تكون اسوأ خلال الفترة المقبلة، والصراع المفتوح في الخليج العربي يؤكد ان اميركا تستخدم استراتيجية مركبة باستعراض (القوة والسلام) في ذات الوقت- وهى استراتيجية معروفة في علم الحرب ففكرة السلام المدعوم بالقوة، استخدمت ومازالت مستخدمة (بين القوتين الأعظم) - وأثبتت ان السلام هو الطريق الأفضل - فنرى في الخليج حشودا عسكرية اميركية، ومعها في ذات الوقت طلب ترامب للتفاوض- هذا سيدفع ايران لحسابات المكسب والخسارة فنحن امام صراع ارادات ولن يصل ابدا لاستخدام القوة العسكرية.

ماذا عن مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها على الأمن القومي؟

تأثيرها على الأمن القومي من خلال ترويج الاشاعات، خاصة ان الأوضاع العالمية والدولية والعربية الآن تشهد بعض الاشاعات من دول كبرى وللأسف يروجها البعض من خلال تداولها على صفحاتهم وهي اخبار كاذبة، ولابد ان يكون هناك متابعة لمواقع التواصل الاجتماعي لأنها ايضاً تستخدم في التواصل بين الارهابيين وأيضاً في تجنيد الشباب.. كما ان الاشاعات التي تبث من خلال تلك المواقع تسعى لتدمير الارادة وهى احدى وسائل حرب الجيل الرابع التي تسعى لقتل الروح المعنوية لدى المصريين.

مع الذي تعنيه الحرب النفسية؟

انها حرب من نوع خاص لا تستخدم فيها الأسلحة والصواريخ ولكن تستخدم الكلمة المسمومة والتي يمكنها - مع رخص وبساطة استخدامها - الى احداث تدمير وتخريب في المجتمع اشد قسوة وضراوة من قصف القنابل والصواريخ ولأن الحرب التقليدية يفهم فيها من العدو ومكانه ولماذا يحارب ومن الممكن..حينئذ ان تستنفر الدولة قوتها للرد عليه اما الحرب النفسية تستخدم الكلمة والصور، والصوت بهدف استهداف عقل الانسان وتجعله عدوا لنفسه ومجتمعه دون ان يدرى وذلك باقناعه بطرق علمية بالغة الذكاء والمهارة وتستخدم فيها خبرات علمية، وتوجد للحرب النفسية قواعد ونظريات علمية ولا تتم بشكل عشوائي ولكنها تخطط وتدار بواسطة خبراء في علم النفس والسلوكيات والاتصالات وساعد على سرعة نموها وشدة خطورتها هو توفر تقنيات ووسائط الاتصال التي تحقق التأثير المنشود في اقصر وقت وتدمير قواعد التفكير المنطقي لدى الانسان.

وما اهداف تلك الحرب؟

الهدف الاستراتيجي لتلك النوعية من الحروب هي التأثير في الطريقة التي يتصرف بها الناس في المواقف المختلفة وفي انماط سلوكهم وفي ارائهم تجاه الأحداث المختلفة ( بتمرير اشاعة كاذبة في اتجاه) ثم تليها اخرى في اتجاه معاكس بشكل مدروس وهكذا وذلك بما يؤدي الى خلق قناعات متضادة بين الناس تجعلهم في حالة متناقضة مع بعضهم البعض بما يؤدى في النهاية الى اضعاف او تحطيم الوحدة الوطنية بين طوائف المجتمع وبث روح اليأس في نفوس المواطنين وحاليا مصر تعاني منذ كمية شائعات بشكل غير مسبوق وجميعها تستهدف تقسيم الشعب واثارته وهدم ثقته في جيشه الوطني وفي الدولة.

